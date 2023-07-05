Российский электромобиль "Атом" для каршеринга представлен на видео

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский электромобиль "Атом" собирается дебютировать в индустрии каршеринга. На YouTube-канале стартапа "Атом", запущенного компанией "Кама", появилось тизерное видео электромобиля, демонстрирующее его возможности для краткосрочной аренды через сервис BelkaCar. Согласно видео, этот домашний электромобиль будет способен понимать голосовые команды пользователя и автоматически подстраиваться под его предпочтения, сохраненные в приложении. В ролике также кратко упоминается стоимость, которая составляет 14,18 рублей за минуту.

Фото: i-tc. ru/autonews/atom-2023-jelektromobil-ot-rossijskogo-startapa/

Персонализированные настройки и плавный переход

В видеоролике демонстрируются различные настройки, которые может запомнить приложение. Среди них — наклон водительского сиденья, предпочитаемые маршруты и даже цвет подсветки салона. Вполне вероятно, что при выборе другого Atom, настройки будут плавно передаваться, избавляя пользователей от необходимости заново настраивать желаемые параметры.

Навигация с голосовой активацией и интеллектуальные предложения

В видеоролике показан разговор с навигатором автомобиля, который может прокладывать маршруты на основе голосовых команд, подобно обычным навигаторам. Кроме того, он может предлагать новые точки интереса, возможно, на основе предпочтений водителя.

Планы Atom на будущее в сфере каршеринга

Новости о выходе Atom на рынок каршеринга впервые появились в мае. Тогда генеральный директор компании Игорь Поваразнюк сообщил о переговорах с четырьмя ключевыми игроками, включая BelkaCar и "СитиДрайв". Запуск проката Atom запланирован на 2025 год.

Российский электромобиль "Атом" с его передовыми функциями, возможностью распознавания голоса и плавным переходом к персонализированным настройкам способен произвести революцию в индустрии каршеринга в ближайшие годы. Поскольку спрос на экологичные и технологичные транспортные решения продолжает расти, "Атом" стремится предоставить пользователям удобный, экологичный и персонализированный опыт вождения.

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