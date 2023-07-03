УАЗ Патриот: Представлены новые модели ограниченной серии

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УАЗ, известный производитель автомобилей, объявил цены на последние версии популярного внедорожника УАЗ Патриот. Компания подготовила два варианта ограниченной серии: "Люкс Премиум" и "Base Икар Limited". С этими эксклюзивными предложениями УАЗ намерен снова покорить рынок. Давайте погрузимся в детали и узнаем, что отличает эти модели.

Фото: foto.carexpert. ru/catalog/uaz/pickup/foto21.htm

Люкс Премиум: Непревзойденный комфорт и стиль

UAZ Patriot в комплектации "Комфорт", оснащенный пакетом "Люкс Премиум", предлагает целый ряд роскошных функций для улучшения опыта вождения. Этот вариант может похвастаться многофункциональным кожаным рулевым колесом с функцией подогрева, фронтальными подушками безопасности для оптимальной безопасности, передними и задними датчиками парковки, а также подогревом сидений второго ряда.

На дороги выйдут всего 140 таких специальных версий, и приобрести такую машину для себя можно по цене 1 950 000 российских рублей. Эксклюзивность и исключительные характеристики делают версию Lux Premium обязательным приобретением для взыскательных покупателей.

Базовый Icar Limited: Безопасность и элегантность в сочетании

Модель Patriot "Base Icar Limited", оснащенная пакетом "Safety", предлагает безупречное сочетание безопасности и элегантности. Эта версия включает фронтальные подушки безопасности для защиты пассажиров и атермическое стекло для задней полусферы, добавляющее нотку изысканности в общий дизайн.

Всего 200 единиц этого варианта будут доступны в официальных дилерских центрах по цене 1 820 000 российских рублей. Base Icar Limited оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, сочетающимся с пятиступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой, и гарантирует захватывающие ощущения от вождения.

Привлекательность и редкость ограниченной серии

Команда инженеров УАЗа тщательно разработала эти модели ограниченной серии, гарантируя, что будет выпущено менее 350 единиц. Эта редкость добавляет привлекательности и эксклюзивности новым версиям Patriot. Каждый автомобиль выделяется своей уникальной функциональностью и изысканной отделкой салона.

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