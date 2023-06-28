Хуснуллин заявил, что автотрасса М-12 от Москвы до Казани готова на 70%

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Готовность трассы М-12 (Москва — Казань) оценивается в 70%, следует из заявления зампредседателя российского правительства Марата Хуснуллина.

По его словам, уже в 2023 году будут открыты отдельные дорожные объекты. Он добавил, что официальный запуск движения до Арзамаса состоится в сентябре, а до Казани — в декабре.

Как пояснил вице-премьер России, на автотрассе М-12 начнут действовать многофункциональные зоны, где каждый водитель сможет отремонтировать свою машину или провести диагностику её состояния, передаёт inkazan.ru. Хуснуллин также подчеркнул: на строительство дороги понадобилось 900 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что по трассе М-11 "Нева" будут запущены грузовики КамАЗ на автоматическом управлении.