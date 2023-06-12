Проект "Беспилотные логические коридоры" готов пустить в обиход грузовики КамАЗ на автоматическом управлении. Как сообщает Минтранс России, автомобили запустят 14 июня, а в самом проекте принимают участие перевозчики ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение".
"В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики КамАЗ повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву".
Уточняется, что грузовики в первое время будут проводить тестовые беспилотные доставки в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР).
Напомним, ранее, в марте текущего года, Минтранс РФ сообщил о завершении этапа наземных испытаний для транспортного беспилотника ТрАМП.
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