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По трассе М-11 "Нева" запустят беспилотные грузовики 14 июня

0:53
Россия

Проект "Беспилотные логические коридоры" готов пустить в обиход грузовики КамАЗ на автоматическом управлении. Как сообщает Минтранс России, автомобили запустят 14 июня, а в самом проекте принимают участие перевозчики ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение".

По трассе М-11 "Нева" запустят беспилотные грузовики 14 июня
Фото: РИА Новости

"В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики КамАЗ повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву".

Уточняется, что грузовики в первое время будут проводить тестовые беспилотные доставки в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР).

Напомним, ранее, в марте текущего года, Минтранс РФ сообщил о завершении этапа наземных испытаний для транспортного беспилотника ТрАМП.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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