Mitsubishi Triton 2023 идет после Ford Ranger за рубежом

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Приготовьтесь к предстоящему выпуску нового поколения Mitsubishi Triton, внедорожного зверя, который покорит трассы по всему миру. Этот мощный грузовик, известный на некоторых мировых рынках как L200, может похвастаться совершенно новым языком дизайна от Mitsubishi под названием "Beast Mode".

Тизерные изображения, представленные известным японским брендом, демонстрируют полностью обновленный пикап, созданный с нуля. В то время как нынешний Triton отличается характерными пропорциями, включая скошенную линию задка и расширенный задний свес, его преемник имеет более традиционный внешний вид.

Мы с нетерпением ждем его физического представления, чтобы вынести окончательное суждение. Насколько мы можем судить, передняя часть стоит высоко и вертикально, украшенная светодиодными акцентами, которые Mitsubishi сравнивает с острым взглядом ястреба. На прямоугольной решетке радиатора гордо красуется надпись "Mitsubishi" и знаковая эмблема компании.

Естественно, нам не терпится раскрыть секреты, скрывающиеся под его металлическим листом. Mitsubishi недавно расширила свой европейский модельный ряд за счет сотрудничества с Renault, в результате чего появились такие модели, как Colt, основанные на Clio. Хотя маловероятно, что Triton является производной от другого грузовика, например, от Nissan Navara текущего поколения (не связанного с нашим Frontier), может ли быть наоборот? Участие Mitsubishi в альянсе Renault-Nissan, целью которого является достижение экономии на масштабе, повышает вероятность того, что Triton является предвестником следующего Navara.

Однако, давайте помнить, что это всего лишь предположения. На данном этапе ничего не подтверждено, и Mitsubishi еще не раскрыла технические детали. Хотя изображения интерьера остаются неуловимыми, видеоролик, показанный выше, намекает на то, что модели высшего класса могут похвастаться отдельно стоящим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и циферблатом для выбора различных вариантов раздаточной коробки. В целом, мы ожидаем, что интерьер следующего Triton будет схож с интерьером внедорожника, признавая растущую тенденцию использования пикапов в качестве повседневных автомобилей даже за пределами Соединенных Штатов.

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ALL-NEW TRITON / L200 : Announcement Teaser