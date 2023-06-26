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Toyota C-HR 2023 года с гибридной силовой установкой

3:01
Авто

Маленький обалденный кроссовер Toyota C-HR выходит во втором поколении. Представляя модель 2023 года, Toyota представляет угловатый и безупречно гладкий дизайн в сочетании с целым рядом гибридных силовых агрегатов.

Дизайн экстерьера очень напоминает концепт C-HR Prologue, представленный в прошлом году. На самом деле, создается впечатление, что серийный автомобиль получил пару броских улучшений, чтобы стать "концептуальным" автомобилем.

Даже очаровательная двухцветная покраска позволила запустить его в производство, хотя также доступна более скромная монохромная цветовая гамма. Более того, C-HR выделяется как первый серийный автомобиль Toyota, который может похвастаться гладкими дверными ручками заподлицо, дополненными 20-дюймовыми колесными дисками, в зависимости от рынка.

Интерьер вдохновлен новым Prius, подчеркивающим подход, ориентированный на водителя. Элементы управления расположены под небольшим углом к водителю, а приборная панель имеет разделительные линии, придающие ей изысканный эстетический вид.

Радуя технических энтузиастов, Toyota предлагает широкие экраны до 12,3 дюймов как для приборов, так и для информационно-развлекательной системы. Кроме того, система рассеянного освещения имеет уникальный режим, который динамически изменяет свой цвет с каждым часом суток.

Это поколение C-HR использует исключительно гибридную технологию, оснащенную двумя силовыми агрегатами, знакомыми американцам. Базовый двигатель включает в себя 1,8-литровый четырехцилиндровый гибридный двигатель мощностью 138 лошадиных сил, приводящий в движение передние колеса — силовой агрегат, общий с Corolla Hybrid.

Для тех, кто ищет более высокую производительность, доступен опциональный гибридный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 194 лошадиные силы, который полностью повторяет силовую установку Prius. У энтузиастов Toyota будет выбор между переднеприводной и полноприводной конфигурациями, а также ожидается гибридный вариант с подключаемым модулем, который, вероятно, может похвастаться теми же впечатляющими 220 лошадиными силами, что и Prius Prime.

Энтузиасты могут выбрать спортивную отделку GR, которая добавляет нотку стиля благодаря характерной решетке радиатора, 20-дюймовым колесным дискам, маркировке, отделке салона и спортивным сиденьям. Пакет также включает в себя привлекательные функции, такие как головной дисплей и аудиосистема JBL. Хотя отделка GR Sport не привносит никаких улучшений в эксплуатационные характеристики, она повышает общую эстетическую привлекательность.

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Toyota CH-R (2023) Interior and Exterior Details
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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