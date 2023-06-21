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Электромобили Buick Electra E4 и E4 GS на базе Ultium представлены в Китае

5:21
Авто

На азиатском рынке возрождение Buick происходит во главе с Китаем, где бренд Trishield недавно представил еще один электромобиль на базе Ultium (EV) в двух заманчивых вариантах. Во-первых, это Electra E4, увлекательный кроссовер-купе, созданный на основе ранее представленной Electra E5, которая появилась на публике в марте. Представьте себе это: E4 сохраняет основную формулу, но добавляет свой собственный неповторимый вкус.

Электромобили Buick Electra E4 и E4 GS на базе Ultium представлены в Китае
Фото: carscoops. com/2023/06/buick-electra-e4-detailed-offers-awd-gs-variant-with-283-hp/

Он немного ниже, чуть короче и немного шире по сравнению со своим традиционным аналогом, демонстрируя более изящную линию крыши и заметно более быструю подсветку. Обладая отличным дизайном передней панели, E4 может похвастаться едва заметными, но заслуживающими внимания отклонениями, такими как одиночные дневные ходовые огни (DRL) вместо двойных DRL E5.

Делая еще один шаг вперед, двойные спойлеры украшают заднюю часть, что соответствует тенденции дизайна роскошных кроссоверов, таких как Aston Martin DBX и Genesis GV70 Coupe Concept.

По размерам E4 превосходит наш собственный Buick Envision, а китайская Electra примерно на 7 дюймов длиннее, на 1 дюйм шире и на 2,4 дюйма ниже, чем Envision. Кроме того, он щеголяет колесной базой, которая на 4 дюйма длиннее.

Переходя к интерьерам, дизайн, вдохновленный E5, занимает центральное место, но с добавлением изюминки. В основе виртуальной кабины Buick лежит 30-дюймовый изогнутый экран EYEMAX с разрешением 6K, создающий захватывающий фокус. Автопроизводитель обещает 39,9 дюйма пространства над головой для передних пассажиров в E4, а также обеспечивает достаточное пространство для головы и коленей пассажиров второго ряда.

Всю кабину освещает панорамная крыша с низким уровнем радиации площадью около 12,9 квадратных футов, заливающая всех обилием естественного света. Что касается хранения, то E4 предлагает впечатляющие 28 ящиков и отсеков для хранения вещей, а также вместительный грузовой отсек объемом 15,6 кубических футов.

Под элегантным внешним видом силовой агрегат начального уровня оснащен литий-железо-фосфатной батареей (LFP) емкостью 65 кВт*ч, которая питает двигатель передней оси, обеспечивая впечатляющую мощность в 241 лошадиную силу и крутящий момент в 243 фунт-фут.

Основываясь на цикле испытаний в Китае, предполагаемая дальность полета E4 достигает 329 миль. В настоящее время Electra E4 выпускается исключительно с передним приводом.

Представляем E4 GS, который отличается тем, что является первым электромобилем, получившим обозначение Buick Gran Sport.

Отличаясь от обычного E4, версия GS получила заметные усовершенствования, в том числе решетку радиатора с черными ромбами, черные крышки зеркал, вставки из бронзы цвета ночи как внутри, так и снаружи, 20-дюймовые колесные диски, скрывающие шестипоршневые тормоза Brembo на передних роторах, и пороги с подсветкой. Изначально GS оснащен тем же передним приводом, что и стандартный E4, но также доступна комплектация с полным приводом (AWD).

Вариант с полным приводом работает от более мощной батареи емкостью 79,7 кВт*ч, генерирующей 283 лошадиные силы и 343 фунт-фут крутящего момента. Переднеприводная модель разгоняется с 0 до 62 миль в час за быстрые 7,6 секунды, в то время как вариант с полным приводом достигает того же результата за впечатляющие 6,2 секунды, а запас хода, по оценкам, составляет 385 миль. Максимальная скорость для обеих трансмиссий составляет 112 миль в час.

Безопасность находится в центре внимания благодаря широкому перечню стандартных функций и вспомогательных систем, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, обнаружение слепых зон, предупреждение о лобовом столкновении, помощь в центрировании полосы движения и предупреждение о выезде с полосы движения. Кроме того, опциональная система Super Cruise обеспечивает дополнительный уровень удобства вождения.

Стоит отметить, что Electra E4 будет доступна исключительно в Китае. Тем не менее, ожидание растет по мере того, как Buick готовится представить свой первый электромобиль на других рынках, а предстоящая версия Electra E5 поразительно похожа на наш новый Envision 2024.

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Buick Electra E4 2023.Электрический купе-кроссовер с запасом хода 600 км.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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