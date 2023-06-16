В "АвтоВАЗе" объяснили, почему Lada Aura не завелась на ПМЭФ: "Ничего сверхъестественного"

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Представители АвтоВАЗа прокомментировали инцидент на Петербургском международном экономическом форуме, где не смогли завести автомобиль Lada Aura с первого раза.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

В "АвтоВАЗе" заверили, что у автомобиля Lada Aura не было поломки. Проблемы с авто на ПМЭФ возникли, по словам представителей автоконцерна, так как Герман Греф не поставил коробку передач в режим "Паркинг".

"Ничего сверхъестественного не произошло", — отметили представители автомобилестроительной компании.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что позже автомобиль благополучно завёлся.

"Автоматически сработала защита, которая не даёт двигателю завестись, если автомобиль находится "на передаче", — цитирует слова сотрудников автоконцерна издание "Подъём".

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