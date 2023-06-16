Новая Lada Aura не смогла завестись с первого раза на ПМЭФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Видео неудачных попыток завести автомобиль быстро распространилось в Интернете.

Фото: 627400. ru/different/lada-vesta-signature-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Герман Греф, глава Сбербанка, дважды не смог завести Lada Aura, когда она была представлена ему Максимом Соколовым, генеральным директором "АвтоВАЗа", в кулуарах ПМЭФ-2023.

К счастью, на помощь пришел министр финансов Антон Силуанов, которому удалось завести автомобиль с первой попытки.

Как сказал Соколов: "Ну, что поделаешь? Это же прототип".

Lada Aura — это удлиненная версия недавно обновленного седана Lada Vesta NG. Помимо удлиненной на 25 см колесной базы, этот автомобиль выделяется полностью белым салоном, сиденьями с кожаной обивкой и автоматической коробкой передач. Однако в производство он еще не поступил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Удлинённая Лада Веста Аура: АвтоВАЗ представляет новый служебный автомобиль