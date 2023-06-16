Видео неудачных попыток завести автомобиль быстро распространилось в Интернете.
Герман Греф, глава Сбербанка, дважды не смог завести Lada Aura, когда она была представлена ему Максимом Соколовым, генеральным директором "АвтоВАЗа", в кулуарах ПМЭФ-2023.
К счастью, на помощь пришел министр финансов Антон Силуанов, которому удалось завести автомобиль с первой попытки.
Как сказал Соколов: "Ну, что поделаешь? Это же прототип".
Lada Aura — это удлиненная версия недавно обновленного седана Lada Vesta NG. Помимо удлиненной на 25 см колесной базы, этот автомобиль выделяется полностью белым салоном, сиденьями с кожаной обивкой и автоматической коробкой передач. Однако в производство он еще не поступил.
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