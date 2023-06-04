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Роскошная удлиненная Vesta NG: перемена для чиновников

2:39
Авто

АвтоВАЗ поразил автомобильный мир, представив роскошную удлиненную Vesta NG, разработанную специально для чиновников. Недавно в Telegram-канале Максима Кадакова появились изображения, демонстрирующие экстерьер и интерьер этого преемника Vesta Signature, представленного семь лет назад. Хотя новый длиннобазный седан унаследовал функции комфорта и безопасности стандартной Vesta NG, компоновка задних сидений стала проще по сравнению с предшественником. Диван рассчитан на трех, а не на двух пассажиров, без стационарного подиума с подстаканниками и подлокотниками.

Роскошная удлиненная Vesta NG: перемена для чиновников
Фото: 627400. ru/different/lada-vesta-signature-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Оригинальный Vesta Signature дебютировал в 2016 году, но не дошел до серийного производства: на заводе Lada было выпущено всего четыре экземпляра для высшего руководства. Теперь предпринимается вторая попытка, в рамках которой будет представлена пятая удлиненная Vesta. Оптические элементы, бамперы и передняя часть салона демонстрируют максимальную унификацию с топовой Vesta NG, хотя есть и тонкие нюансы.

Колесная база была увеличена на 25 сантиметров, что сопровождается специально разработанным кузовом с удлиненными задними дверями. Улучшена звукоизоляция, доработана подвеска, а главный сюрприз заключается в сочетании отечественного 1,8-литрового двигателя с бесступенчатой трансмиссией китайского производства (CVT). Неофициальные источники предполагают, что калибровки новой трансмиссии тестируются на базе роскошной Vesta NG.

Салон украшен кремовой перфорированной кожей, двухцветным рулевым колесом и обновленной аудиосистемой. Заднее расположение сидений демонстрационного седана отличается от такового в Vesta Signature: три подголовника, выдвижной подлокотник и отсутствие центрального тоннеля. В 2016 году акцент был сделан на сплошной диван с высокой центральной консолью, что говорит о том, что топовая Vesta рассчитана на четырех пассажиров.

Перспективы выхода удлиненного седана в серийное производство пока не подтверждены. Однако не исключено, что новинка может быть выпущена в ограниченном количестве для официальных лиц. Предполагаемые сроки потенциального выпуска — 2025 год. Обсуждать цену на данном этапе преждевременно, однако семь лет назад высокая стоимость производства стала основной причиной провала проекта Vesta Signature.

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Эксклюзив. LADA VESTA SIGNATURE - Большой тест-драйв
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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