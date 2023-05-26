Названы регионы России с самым высоким уровнем угона автомобилей

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Угон автомобилей является распространенной проблемой в различных регионах России. В этой статье мы рассмотрим регионы с самыми высокими показателями угона автомобилей на основе данных страховой компании "Согласие", как сообщает РИА Новости. Удивительно, но Москва даже не входит в тройку лидеров по этой печальной статистике. Мы рассмотрим регионы-лидеры, наиболее популярные модели автомобилей и важность эффективных противоугонных систем.

Фото: ruadvocate. ru/vidy-prestuplenij/ugon-avtomobilya-sostav-prestupleniya-i-otvetstvennost/

Тверская область стала лидером по количеству угонов среди застрахованных автомобилей, при этом частота угонов составляет 0,1381 процента. Эта тревожная цифра свидетельствует о высоком риске угона автомобилей в этом регионе. Автовладельцам в Твери следует сохранять осторожность и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих автомобилей.

Новосибирская область занимает вторую позицию в злополучном списке, хотя и со значительным отрывом от Тверской области. Коэффициент частоты угонов составляет 0,0794 процента. Жители Новосибирска должны быть бдительными и принимать превентивные меры, чтобы минимизировать риск угона автомобиля.

На третьем месте в списке самых популярных мест для угона автомобилей находится Санкт-Петербург, где частота угонов составляет 0,0537 процента. Несмотря на то, что это известный город, он сталкивается со значительными трудностями в борьбе с угонами автомобилей. Владельцы автомобилей в Санкт-Петербурге должны уделять первоочередное внимание защите своих транспортных средств, чтобы не стать жертвами этого распространенного преступления.

Вопреки ожиданиям, Москва оказалась на четвертом месте с частотой краж 0,0405 процента. Хотя этот рейтинг может принести некоторое облегчение жителям Москвы, крайне важно не недооценивать риск угона автомобиля и применять эффективные меры безопасности.

Тульская область занимает пятое место в этом злополучном списке с частотой угонов 0,0384 процента. Хотя этот показатель относительно ниже, чем в регионах, занимающих верхние строчки рейтинга, автовладельцам в Туле следует сохранять осторожность и обеспечивать защиту своих автомобилей.

Самые популярные модели автомобилей: Азиатские автомобили лидируют

Среди угонщиков значительную популярность приобрели азиатские модели автомобилей. Лидирует Hyundai Santa Fe, который постоянно занимает верхние строчки в хит-парадах различных страховых компаний. Другие востребованные модели включают Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Rio X-Line и Mitsubishi Outlander. Владельцам этих моделей автомобилей следует быть особенно осторожными и принимать дополнительные меры безопасности, чтобы обезопасить свой автомобиль.

Важность эффективных противоугонных систем

Кражи автомобилей происходят преимущественно на парковках и в жилых районах, что подчеркивает уязвимость автомобилей, даже если они припаркованы на закрытой территории. В таких сценариях инвестирование в высококачественную радиоэлектронную противоугонную систему может принести существенную пользу. Страховые эксперты настоятельно рекомендуют устанавливать надежные противоугонные системы для отпугивания преступников и защиты автомобилей от угона.

Hyundai и Kia: Уязвимость к угону

Модели Hyundai и Kia без иммобилайзеров оказались чрезвычайно уязвимыми для угона, что привело к всплеску краж автомобилей. Эту печальную тенденцию еще больше подогрели социальные сети. В результате страховым компаниям пришлось компенсировать многомиллионные убытки. Последствия этих инцидентов привели к массовым судебным искам против корейских производителей со стороны страховщиков, которым пришлось нести основное финансовое бремя.

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УГОНЫ В РОССИИ. Схемы, отстойники, полиция и опасные машины / Интервью с УГОНА.НЕТ