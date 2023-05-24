Раскрыли цену седана Changan Eado в России

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Changan, один из ведущих автомобильных брендов, недавно представил свой долгожданный седан Changan Eado в России. Официальный дилер уже принимает заказы, и покупатели могут забронировать этот китайский седан по стартовой цене 2,2 миллиона рублей. В этой статье мы рассмотрим технические характеристики, особенности и варианты ценообразования Changan Eado, позиционируя его как грозного конкурента на российском автомобильном рынке.

Фото: i-tc. ru/autonews/changan-eado-plus-2021-goda-komplektaczii-i-czeny-novoj-modeli-dlya-rossii/

Просторный и изысканный седан

Changan Eado выделяется как более крупный брат другого популярного седана Changan — Alsvin. С размерами, сравнимыми с Hyundai Elantra и Skoda Octavia, Eado напрямую конкурирует с локализованным Kaiyi E5, производимым в Калининграде. Eado оснащен 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил (160 лошадиных сил в Китае) и предлагает динамичные ощущения от вождения. В паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач мощность направляется на передние колеса, обеспечивая оптимальную производительность на дороге.

Два варианта для российских покупателей

Российские покупатели могут выбирать между двумя различными вариантами Changan Eado: LX и DLX. Вариант LX стоит 2 210 000 рублей, а вариант DLX — 2 280 000 рублей. Кроме того, покупатели могут воспользоваться скидкой на трейд-ин до 60 000 рублей, что делает Changan Eado еще более привлекательным вариантом для тех, кто ищет соотношение цены и качества. Кроме того, на импортируемую модель предоставляется комплексная гарантия на пять лет или до 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Элсвин: компактная альтернатива

В то время как Changan Eado привлекает внимание, стоит упомянуть Alsvin, еще одно замечательное предложение от Changan. Этот компактный седан уже официально вышел на российский рынок. Оснащенный 1,5-литровым двигателем с естественным всасыванием мощностью 107 лошадиных сил в паре с эффективной автоматической коробкой передач, Alsvin представляет собой привлекательный выбор для покупателей, ищущих более компактный седан. При цене от 1 649 900 до 1 709 900 рублей (без учета специальных предложений) Alsvin представляет собой доступный и стильный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом.

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