УАЗ начнет сборку внедорожников на Кубе: расширение производства в глобальном масштабе

УАЗ, известная автомобильная компания, заключила соглашение с местными предприятиями на Кубе о начале сборки внедорожников на острове. Этот шаг знаменует собой важную веху для УАЗа, поскольку он расширяет свои производственные возможности по всему миру. Первоначально основное внимание будет уделено производству УАЗ "Профи" и аварийных автомобилей на платформе "Буханка", что сделает их первыми моделями, которые будут производиться на Кубе.

Фото: Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

УАЗ расширяет сборочное производство на Кубе

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) разработал стратегические планы по созданию крупного сборочного производства в Республике Куба. Эта сборка, широко известная как "отверточная", будет начата в ближайшем будущем, согласно надежным источникам, на которые ссылаются "Известия". После успешных переговоров между представителями УАЗа и кубинскими предприятиями было принято такое решение. Производство внедорожников УАЗ вызвало значительный интерес у кубинского населения, особенно УАЗ "Профи" и аварийные автомобили на платформе "Буханка".

Прибытие российских внедорожников на Кубу

В июле-августе 2023 года на Кубу будет отправлена первая партия машинокомплектов для "отверточной сборки" российских внедорожников. Кроме того, планируется создание в стране сети сервисных центров для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей УАЗ.

Стратегия глобальной экспансии УАЗа

Решение о начале сборочного производства УАЗ в другой части света было принято на XX заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Куба, проходившем в Гаване с 18 по 20 мая. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление УАЗа расширить свое присутствие на мировом рынке и укрепить двусторонние связи с Кубой.

Экспортный успех УАЗа и новые рынки сбыта

В марте стало известно, что УАЗ отправил в Боливию внедорожники "Патриот" и пожарные автомобили на платформе "Профи". Примечательно, что Боливия стала первым экспортным рынком, который приобрел автомобили УАЗ за российскую валюту, поскольку оплата была произведена в рублях. Ожидается, что эта инновационная схема оплаты будет способствовать более гладкому взаимодействию и укреплению позиций УАЗа в регионе.

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