Российские молодожены имеют право на получение субсидии в размере миллиона рублей на приобретение отечественных автомобилей

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В целях поддержки молодых семей и решения демографического кризиса российские власти предлагают программу субсидирования, в рамках которой молодоженам будут выдаваться сертификаты на приобретение новых отечественных автомобилей. Согласно этой программе, пары, не достигшие 30-летнего возраста, получат субсидию в размере одного миллиона рублей, которую можно будет использовать только для покупки новых автомобилей российского производства. Однако эти автомобили не могут быть проданы в течение как минимум пяти лет после покупки, что призвано минимизировать риск мошеннических схем и фиктивных браков.

Фото: grozny-inform.ru

Законодательная инициатива и ее сторонники

Программа субсидирования молодых семей готовится фракцией ЛДПР, которая рассматривает ее как эффективную меру поддержки молодых пар и смягчения демографического кризиса в стране. Ярослав Нилов, заместитель председателя ЛДПР, отметил, что в 2022 году в России было зафиксировано самое низкое число рождений за последние 22 года, что подчеркивает необходимость дополнительных стимулов для молодых семей.

Нилов подчеркнул важную роль автомобиля для молодых семей с детьми, так как он облегчает транспортировку в больницы, детские сады и на внешкольные мероприятия. Кроме того, предлагаемая мера направлена на поддержку российской автомобильной промышленности, поскольку молодые семьи будут отдавать предпочтение отечественным автомобилям.

Представители отрасли поддержали инициативу, хотя Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат", отметил недостаток средств в бюджете на программы поддержки.

Расширение льгот для многодетных семей

В середине мая Ярослав Нилов выступил с очередной инициативой освободить семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми от уплаты транспортного налога. Однако он предложил, чтобы это освобождение распространялось только на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

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