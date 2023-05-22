Продажа российских активов Continental компании S8 Capital

В рамках значительного шага в шинной промышленности Continental AG, ведущая шинная компания, завершила продажу своих российских активов, включая шинный завод, расположенный в Калуге, компании S8 Capital. Это приобретение знаменует стратегический сдвиг для Continental и открывает новые возможности для обеих компаний. Обладая производственной мощностью до четырех миллионов шин в год, завод в Калуге продолжает производство шин, обеспечивая гарантии занятости для 1100 сотрудников. S8 Capital выразила намерение и дальше развивать и расширять производственные возможности завода.

Фото: www.rubbernews. com/article/20181112/NEWS/181109937/continental-to-raise-prices-for-passenger-light-truck-tires

Одобрение правительства и лицензия на реэкспорт: Стратегический ход Continental

Российское правительство одобрило продажу российского шинного завода Continental еще в апреле. Одновременно стало известно, что Continental обратилась за одобрением продажи своих российских активов в Бюро промышленности и безопасности США (BIS) при Министерстве торговли и промышленности, чтобы получить реэкспортную лицензию. Этот стратегический шаг свидетельствует о нацеленности Continental на оптимизацию своей деятельности и соответствие меняющейся динамике рынка.

Оценочная стоимость сделки: Значительные инвестиции в калужский завод

Хотя точная стоимость сделки остается нераскрытой, неофициальные источники предполагают, что она составила примерно 7-10 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 87 миллионам евро - оценка, близкая к собственной оценке активов Continental. Завод "Континенталь Калуга", созданный в 2013 году на территории индустриального парка "Росва", потребовал инвестиций в размере 240 миллионов евро. Предприятие выпускает шины под тремя брендами: Continental, Gislaved и Matador, удовлетворяя различные предпочтения клиентов и сегменты рынка.

Видение S8 Capital: Планы по развитию и ребрендингу российских активов Continental

В официальном заявлении S8 Capital подчеркнула, что приобрела российские активы Continental с намерением дальнейшего развития и расширения их деятельности. Компания заявила о своей приверженности улучшению приобретенных активов и о планах по ребрендингу в ближайшем будущем. Это стратегическое видение подчеркивает стремление S8 Capital стимулировать рост и инновации в российской шинной промышленности.

S8 Capital и его владелец: бизнес-предприятия Армена Саркисяна

S8 Capital, компания-покупатель, принадлежит предпринимателю Армену Саркисяну, который также известен своим участием в государственных лотереях. Саркисян известен как деловой партнер Александра Варшавского, владельца дилерского холдинга "Авилон". Примечательно, что ранее Варшавский продал завод Volkswagen в Калужской области. Разнообразные деловые интересы Саркисяна и партнерство с Варшавским

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Сделано в России: Шинный завод Continental г. Калуга