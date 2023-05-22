Более 10 лет исследований ушло на создание Rolls-Royce Spectre EV

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Rolls-Royce, знаменитый британский бренд класса люкс, представил свой первый серийный электромобиль Spectre с впечатляющей мощностью 577 лошадиных сил в октябре 2022 года. Использование электрификации идеально соответствует предпочтениям взыскательных клиентов Rolls-Royce, которые отдают предпочтение спокойному и изысканному вождению, а не громогласному реву выхлопных газов. Однако достижение этой вехи в сегменте EV стало кульминацией более чем десятилетних исследований, по словам топ-менеджера компании.

Фото: /mavink. com/explore/Rolls-Royce-Spectre

Основа этого пути была заложена с появлением в 2011 году прототипа электромобиля 102EX. Хотя он не был одобрен для производства, он сыграл жизненно важную роль в определении направления будущих начинаний Rolls-Royce.

"В то время у нас не было намерений выводить 102EX на рынок", — объяснил глава компании Торстен Мюллер-Цтвош во время выставки Villa d'Este Concours d'Elegance 2023.

"Когда я пришел в Rolls-Royce в 2010 году, я твердо верил, что нам необходимо изучить альтернативные двигательные системы для бренда". Эта философия распространилась на всю BMW Group, частью которой является Rolls-Royce. BMW и Mini также экспериментировали с электрическими прототипами в этот период, а исследовательские усилия в области водорода получат новый импульс с появлением iX5 в 2023 году.

Проект 102EX дал бесценные уроки для Rolls-Royce. Одним из главных выводов стало то, что важно оставаться верным идентичности бренда.

"Наши клиенты по всему миру ясно дали понять, что автомобиль должен быть, прежде всего, Rolls-Royce, а его электрическая природа должна быть вторичной, а не наоборот. Spectre сохраняет безошибочную сущность Rolls-Royce — он излучает ту же атмосферу, роскошь и, конечно же, тишину. Здесь нет никаких диковинных приборных панелей, огромных экранов и тому подобного. Это было бы совершенно не в нашем духе", — уточнил Мюллер-Цтвёс.

Кроме того, покупатели подчеркнули, что Rolls-Royce не следует ставить во главу угла создание автомобиля с экстраординарными характеристиками. Эти взыскательные покупатели не озабочены тем, чтобы иметь самый большой запас хода или самый быстрый разгон, поскольку они часто обладают целым рядом различных автомобилей в своей коллекции и имеют доступ к частным самолетам. Это также объясняет, почему многие модели Rolls-Royce не используются в основном для дальних поездок, несмотря на мощные двигатели V12 и просторные салоны.

"Стало очевидно, что нам не нужно стремиться к рекордному ассортименту. Наши клиенты считают вполне достаточным запас хода примерно в 310 миль. Проект EX также позволил нам получить ценную информацию для определения оптимального размера батареи, формирования кузова автомобиля и определения его внешнего вида. Поиск правильного баланса между дальностью хода, размером батареи и компромиссами в дизайне был очень сложной задачей. Мы многому научились в ходе этого процесса. Spectre, несомненно, является продуктом, сформированным и спроектированным на основе отзывов наших клиентов", — заключил Мюллер-Отвос.

Однако полученные отзывы были связаны не только с силовым агрегатом. Выбор дебюта первого серийного электромобиля Rolls-Royce в качестве четырехместного купе, а не большого внедорожника, как Cullinan или электрическая версия седана Phantom, говорит о многом". Мюллер-Отвос пояснил: "Большинство наших клиентов предпочитают сами водить машину. Мы больше не обслуживаем исключительно людей с шофером". Это говорит о том, что в будущем Rolls-Royce, возможно, придется заняться разработкой технологий самостоятельного вождения.

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Rolls-Royce Spectre first-ever Rolls EV ⚡ REVIEW