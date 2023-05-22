Cadillac Escalade IQ EV анонсирован для пополнения модельного ряда электромобилей марки

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Надежный Cadillac Escalade в ближайшем будущем получит электрического компаньона. Известный как Escalade IQ, название, которое было запатентовано в ноябре 2021 года, этот электрический внедорожник будет доступен наряду с текущей бензиновой моделью, удовлетворяя покупателей, желающих роскоши без сопутствующего шума двигателя.

Фото: carbuzz. com/cars/cadillac/escalade-iq/2024-cadillac-escalade-iq

Cadillac пока не раскрыл много подробностей о модели. Компания лишь подтвердила существование Escalade IQ и выпустила предварительное изображение, демонстрирующее эмблему внедорожника. Хотя официальная информация скудна, мы можем сделать несколько обоснованных предположений. Несмотря на спекулятивность, можно предположить, что Escalade IQ будет иметь некоторые общие черты с электромобилями, разрабатываемыми родственными брендами Cadillac, такими как Chevrolet Silverado EV и GMC Hummer EV. С момента своего появления в 1998 году Escalade имеет общую раму, двигатели и, в некоторых случаях, кузовные панели с грузовиками Chevrolet и GMC.

Вполне вероятно, что в Escalade IQ будет использована технология Ultium от Cadillac. Это указывает на то, что электрический внедорожник не будет просто версией Escalade текущего поколения с питанием от аккумулятора и несколькими специфическими деталями силового агрегата. Подобно тому, как Silverado EV отличается от стандартного Silverado, будет неудивительно, если IQ разделит со своим бензиновым аналогом лишь значок "Escalade".

Что касается названия, Cadillac объяснил, что суффикс "IQ" теперь используется для обозначения электромобилей в модельном ряду. Хотя "Escalade IQ", возможно, не самое благозвучное название, оно, безусловно, лучше, чем такие альтернативы, как "Escaladiq" или другие неуклюжие сочетания. Несмотря на появление новых названий, таких как Celestiq и Lyriq, Cadillac решил сохранить имя Escalade благодаря высокой узнаваемости бренда для своего самого мощного электрического внедорожника. Похоже, что "Escalade IQ" — это и есть выбранное название.

Интересно, что в линейке может быть не только Escalade IQ. Cadillac также запатентовал название "Escalade IQL" в 2021 году. Может ли это быть указанием на будущий длиннобазный электрический вариант? Забегая вперед, отметим, что в непроверенном докладе от декабря 2022 года говорится о том, что Escalade может со временем превратиться в суббренд General Motors, предлагающий более широкий модельный ряд. В отчете также упоминается потенциальное выделение Corvette и Camaro.

Cadillac планирует представить Escalade IQ до конца 2023 года, и в ближайшие месяцы ожидается появление более подробной информации. Начало продаж запланировано на 2025 модельный год. Поклонники двигателей внутреннего сгорания могут вздохнуть с облегчением, поскольку бензиновые варианты, включая мощный 682-сильный V8, по-прежнему будут доступны.

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2024-2025 Новый Cadillac Escalade IQ - Полностью электрический внедорожник!