Московские таксисты пожаловались на снижение доходов из-за блокировки GPS

GPS-навигация в Москве испытывает сбои, которые начались в начале мая. Даже после Дня Победы водители такси все еще сталкиваются с некорректным отображением геопозиции пользователей и их автомобилей.
Один из таксистов, Анатолий С., сообщил, что GPS не работает в районах
Анатолий подчеркнул, что сбои в работе "Яндекс.Навигатора" привели к уменьшению заработка и выручки водителей такси примерно в два раза. Кроме того, из-за этих проблем пассажиры часто отменяют заказы и дают негативные оценки таксистам, а сами водители запутываются в городе.
"Постоянные отмены заказов привели к несправедливым оценкам, в том числе и к моему случаю. Мой заработок за последние две недели упал примерно в два раза. Я не знаю, что делать и куда обратиться, мне нужны деньги", — сказал Анатолий в интервью с представителем интернет-издания "Подмосковье Сегодня".
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