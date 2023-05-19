Московские таксисты пожаловались на снижение доходов из-за блокировки GPS

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GPS-навигация в Москве испытывает сбои, которые начались в начале мая. Даже после Дня Победы водители такси все еще сталкиваются с некорректным отображением геопозиции пользователей и их автомобилей.

Фото: https://www.carscoops.com/

Один из таксистов, Анатолий С., сообщил, что GPS не работает в районах

ТТК,

Садового кольца,

частично на Кутузовском проспекте,

возле Кремля,

Мосфильмовской улицы,

в Кунцеве,

в Таганском районе Москвы

и даже в Московской области.

Анатолий подчеркнул, что сбои в работе "Яндекс.Навигатора" привели к уменьшению заработка и выручки водителей такси примерно в два раза. Кроме того, из-за этих проблем пассажиры часто отменяют заказы и дают негативные оценки таксистам, а сами водители запутываются в городе.

"Постоянные отмены заказов привели к несправедливым оценкам, в том числе и к моему случаю. Мой заработок за последние две недели упал примерно в два раза. Я не знаю, что делать и куда обратиться, мне нужны деньги", — сказал Анатолий в интервью с представителем интернет-издания "Подмосковье Сегодня".