BMW только что показала электрическую лодку на Каннском кинофестивале

Как бы неожиданно это ни было, посмотрите на замечательную электрическую лодку на подводных крыльях от BMW, представленную на Каннском кинофестивале и получившую меткое название "Икона". Это революционное творение является результатом сотрудничества между BMW и TYDE, известным производителем лодок.

Фото: bmwblog.livejournal. com/8067224.html

Хотя электрические лодки не завоевали такого же уровня популярности, как электромобили, эта инновационная концепция призвана бросить вызов общепринятым представлениям. Фактически, BMW называет его "готовым к производству транспортным средством", пригодным как для личного, так и для коммерческого использования, превосходящим просто концепцию.

Это замечательное судно питается от шести аккумуляторных батарей, поставляемых BMW, суммарная энергоемкость которых составляет 240 кВт/ч. Эти батареи приводят в движение два 134-сильных аккумулятора. Эти батареи приводят в движение два 134-сильных электромотора, что позволяет The Icon развивать максимальную скорость в 30 узлов, что эквивалентно примерно 34,5 милям в час. Примечательно, что лодка обладает впечатляющим запасом хода: на одной зарядке она способна проплыть около 62 миль.

Исключительную дальность хода увеличивает конструкция подводных крыльев, которая отличает The Icon от обычных лодок. BMW подчеркивает, что такая конструкция значительно снижает потребление энергии на 80% по сравнению с традиционными конфигурациями лодок.

При ближайшем рассмотрении на фотографиях можно увидеть крылоподобные структуры под поверхностью воды, без труда приподнимающие корпус над волнами. Помимо повышения эффективности, эта конструктивная особенность способствует более плавному и комфортному движению. Кроме того, будучи электрическим, The Icon работает бесшумно, лишенный обычных вибраций и шума, связанных с традиционными силовыми агрегатами.

Усиливает впечатления от поездки на борту захватывающий саундтрек, созданный известным композитором Хансом Циммером, известным своим исключительным вкладом в создание электромобилей BMW. Яхта оснащена бортовой звуковой системой Dolby Atmos, обеспечивающей аудио впечатления, соответствующие роскошным стандартам BMW.

Влияние BMW распространяется и на командный центр судна, где установлен 32-дюймовый сенсорный экран с системой BMW iDrive 8. Пользовательский интерфейс имитирует привычные элементы управления, встречающиеся в автомобилях BMW, обеспечивая интуитивное восприятие.

Голосовые команды, являющиеся отличительной чертой iDrive 8, также могут использоваться при управлении лодкой. Подсветка носа, кормы и портов для подзарядки — это светодиодные лампы, напоминающие окружающее освещение в автомобилях BMW.

Расположение сидений, однако, само по себе является уникальной особенностью. Благодаря возможности поворота на 360 градусов сиденья создают в салоне яхты атмосферу универсальной гостиной. При общей длине 43,14 фута и ширине 14,7 фута в самой широкой задней части, Icon предлагает достаточно места, чтобы разместить на борту небольшую компанию.

Хотя компания BMW не объявила о планах будущего сотрудничества в области производства электрических лодок, наблюдать за тем, как эмблематический круг и технологии BMW воплощают электрическую сферу на воде, — одно удовольствие.

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Futur-E - Hydrofoil Electric Boat Flies on Water Like a Supercar