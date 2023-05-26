Почему система ABS не спасёт от аварии

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Система ABS старательно включается в "болтанку", пытаясь остановить автомобиль. Однако эффективность замедления не соответствует вашим ожиданиям. Разочарование нарастает, и в момент инстинкта вы нажимаете на педаль с еще большей силой, но понимаете, что это не дает никакого эффекта. В счастливых случаях, когда аварии удается избежать, вы можете заметить еще одно интригующее явление.

Фото: https://www.carsomesg.com/

Когда скорость автомобиля снижается почти до пешеходной, интенсивность замедления еще больше уменьшается, а последние метры тормозного пути, кажется, толкают автомобиль вперед, как бы проверяя ваши нервы. В чем же причина этого необычного явления?

Виновата система ABS, тщательно разработанная для скользких поверхностей, которая, к сожалению, оказывается менее эффективной на таких дорогах. Эта неадекватность обусловлена принципом ее работы, который реагирует на ошибку водителя, обычно проявляющуюся в чрезмерном нажатии на педаль тормоза. Это, в свою очередь, приводит к блокировке колес, превращая эффективное замедление в неконтролируемое скольжение.

Для решения этой проблемы система ABS снижает давление в тормозном механизме заблокированного колеса, позволяя ему восстановить способность к качению, но вскоре после этого снова блокируется. Таким образом, в процессе торможения колесо проходит три различных состояния: блокировка, разблокировка и качение.

Кроме того, эффективное замедление достигается именно тогда, когда колесо начинает блокироваться. Однако, когда на дороге образуется ледяной покров, продолжительность эффективного торможения существенно ограничивается. Это ограничение возникает из-за того, что разблокировка тяжелого и инерционного колеса занимает много времени, особенно когда коэффициент сцепления с дорогой минимален. В ситуациях экстренного торможения этого драгоценного времени часто не хватает. Однако это еще не конец истории.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как система ABS определяет, заблокировано колесо или нет? Ответ кроется в специализированном датчике, который взаимодействует с зубчатым диском, вращающимся синхронно с колесом. Тем не менее, при такой установке возникает проблема: когда скорость падает ниже 4-5 км/ч, датчик теряет способность быстро определять состояние качения колеса.

Как следствие, система ABS отключается, а водитель, продолжая давить на тормоз, приводит к полной блокировке всех четырех колес. В результате эффективность торможения резко снижается. Возникает закономерный вопрос: как преодолеть эти недостатки системы ABS? Решение, как ни странно, довольно простое.

Во время интенсивного торможения, после первоначального сильного нажатия на педаль тормоза и активации системы ABS, мы постепенно ослабляем давление на педаль, пока работа системы не перейдет из непрерывного в прерывистый режим. Вместо постоянной вибрации вы будете ощущать лишь спорадические пульсации на педали. Это указывает на то, что все колеса находятся в состоянии максимального сцепления с дорогой, что приводит к высокоэффективному торможению.

А когда тормозной путь подходит к концу, когда ABS перестает работать, вы можете лично переключиться в режим пульсирующего торможения, применяя короткие и активные импульсы давления на педаль. Такой подход значительно сокращает тормозной путь на ветреной поверхности. Однако для приобретения такого навыка настоятельно рекомендуется пройти специализированное обучение на курсах повышения квалификации водителей.

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Что такое ABS (АБС) ?