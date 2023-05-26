Простой способ, как самостоятельно ликвидировать прокол в шине

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Во время движения вы можете столкнуться с обычной ситуацией, которая застанет вас врасплох: внезапно осознать, что в одной из ваших шин медленно теряется давление воздуха.

Фото: https://autoshina.md/

Или же вы можете наехать на деревянную доску, что приведет к многочисленным проколам шин, вызванным торчащими гвоздями. К сожалению, такие обстоятельства часто приводят к тому, что вы оказываетесь в затруднительном положении вдали от ближайшей шиномонтажной мастерской.

Даже если у вас есть запасное колесо, нет гарантии, что с ним не возникнут проблемы. Более того, если у вас одновременно проколото несколько шин, то даже полностью исправная запасная шина не придет вам на помощь. Однако в такой ситуации, когда кажется, что все потеряно и эвакуатор — единственный выход, есть нетрадиционный, но эффективный способ взять ситуацию в свои руки.

Чтобы быть готовым, необходимо заранее спланировать все действия и убедиться, что в багажнике вашего автомобиля есть набор модифицированных саморезов. Необходимо отшлифовать кончик каждого винта, так как он не служит никакой цели, а затем удалить участок резьбы с конца длиной примерно 1,2-1,5 сантиметра.

На более широкой грани этой детали сделайте крестообразный надрез, который позволит вставить наш "маленький шуруп" с помощью обычной отвертки. Обязательно подготовьте несколько "дюбелей" разного диаметра — 5, 7, 8 и 10 миллиметров — и имейте в наличии по две штуки каждого размера.

Важно отметить, что самый толстый дюбель предназначен специально для отверстий диаметром до 5 миллиметров. Наряду с этим набором "затычек" рекомендуется иметь в машине тюбик герметика для шин. Чтобы заклеить прокол с помощью этих материалов, убедитесь, что диаметр ниппеля в два раза больше отверстия, чтобы обеспечить надежную посадку ниппеля-винта.

Для ремонта прокола шины найдите его, оцените его диаметр, выберите подходящий шуруп, смажьте его герметиком и вставьте в прокол с помощью отвертки. Дав герметику время затвердеть, накачайте шину и спокойно продолжайте путь.

Этот метод, который можно назвать гениальным решением, стал известен нашим китайским коллегам сравнительно недавно. Теперь они предлагают наборы этих модифицированных винтов в качестве "запатентованного инструмента" для заделки проколов шин вышеупомянутым методом. Однако имеющиеся в продаже винты претерпели небольшие изменения.

Теперь они покрыты резиной для повышения герметичности в месте прокола. На местных рынках можно найти набор из десяти таких "шурупов" по цене около 1 000 рублей. В качестве альтернативы можно заказать такой же набор из Китая через Интернет, что обойдется максимум в 250 рублей.

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Гвоздь в шине? Как самостоятельно отремонтировать?