Первые автомобили "Москвич" с подогревом сидений, проданные дилерами

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Дилеры "Москвич" недавно объявили об успешной продаже первых автомобилей "Москвич" в новой премиальной комплектации. Эти кроссоверы были приобретены клиентами в автосалонах "Петровский", расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, речь идет об экономичных моделях "Москвич 3" в комплектации "Комфорт", которые поступили в продажу в середине апреля. Эта версия может похвастаться несколькими отличительными особенностями, включая светодиодные фары, подогрев сидений, 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и систему камер 360 градусов. Рекомендованная розничная цена этого высококлассного варианта составляет 2,25 миллиона рублей, что на 280 000 рублей больше, чем у базовой модели.

Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

Многообещающие показатели продаж и расширенные возможности

По словам дилеров, в начале мая в автосалоны поступило более двадцати единиц кроссоверов "Москвич 3" в комплектации "Комфорт". Эта комплектация на данный момент является самым роскошным и дорогим вариантом в модельном ряду. Помимо вышеперечисленных функций, версия "Москвич" стоимостью 2,25 млн рублей включает в себя багажник с электроприводом и боковые зеркала, боковые подушки и шторки безопасности, а также сиденье водителя с электроприводом. Кроме того, она оснащена передовыми системами безопасности, такими как система предупреждения о выезде за пределы полосы движения, система предупреждения фронтального столкновения, система мониторинга слепых зон и система камер 360 градусов.

Силовой агрегат и варианты ценообразования

Двигатель, используемый в этой конкретной версии "Москвича", остался таким же, как и в базовой модели "Стандарт" — 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Однако в этом более дорогом варианте он работает исключительно в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT). Более доступный вариант, рекомендованная розничная цена которого составляет 1,97 млн. рублей, также предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач.

Растущие продажи и клиентская база

Продажи автомобилей "Москвич", которые являются ребрендингом автомобилей JAC, неуклонно растут. В апреле российскими потребителями было приобретено 969 таких новых автомобилей под российской маркой, что почти вдвое превышает показатели продаж марта. Более половины этих покупок было совершено частными лицами, а остальные были приобретены корпоративными клиентами.

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Москвич 3. Цены и новая МАКсимальная комплектация!!! 🔥🔥🔥