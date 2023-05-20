Эксперты объяснили, почему аккумулятор может взорваться даже при незначительном холоде

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Важно отметить, что аккумулятор состоит из нескольких пластин, погруженных в раствор электролита и помещенных в прочный пластиковый корпус. Несмотря на способность корпуса выдержать падение с высоты одного метра, настоящая опасность кроется во внутреннем устройстве батареи.

Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Со временем в аккумуляторе накапливаются газы, особенно если он регулярно заряжается от внешнего источника питания. Это в свою очередь приводит к кипению электролита и выделению водорода, который при контакте с кислородом может образовать взрывоопасную смесь. Достаточно крошечной искры, чтобы воспламенить эту смесь и вызвать катастрофический взрыв.

Для борьбы с этой проблемой производители аккумуляторов предусмотрели в корпусе два вентиляционных отверстия. Однако люди часто забывают вынуть заглушки из этих отверстий, как правило, когда спешат купить и установить новый аккумулятор в холодный день.

В качестве альтернативы они могут закрыть вентиляцию, чтобы "защитить" батарею от холодной погоды. К сожалению, это приводит к быстрому скоплению газов внутри корпуса.

С потеплением и более частым использованием автомобиля любая случайная искра может привести к взрыву. Вслед за громким взрывом из-под капота могут быть видны обломки стенок аккумулятора, а также вытекший электролит. Если электролит попадет на проводку, это может вызвать мгновенную коррозию.

Другой распространенный сценарий возникает, когда ослабленный аккумулятор после сильных морозов едва справляется с питанием стартера. В таких случаях люди часто запускают свой автомобиль от другого автомобиля.

Однако искры, возникающие при подключении проводов перемычки, также могут привести к взрыву.

В некоторых случаях ситуация может стать действительно опасной. Колебания температуры в электрической системе автомобиля, обычно вызванные какой-либо неисправностью, приводят к скачкам напряжения.

Если регулятор неисправен, это может привести к тому, что генератор будет вырабатывать напряжение, превышающее рекомендуемые 14,7 вольт.

Это может привести к закипанию и взрыву аккумулятора во время движения автомобиля. Если бортовой компьютер заранее обнаружит неполадки в проводке, он выдаст сообщение об ошибке, что позволит водителю остановиться и разобраться в проблеме.

В противном случае придется вызывать эвакуатор и везти своего "железного коня" в сервисный центр.

Чтобы избежать подобных опасных ситуаций, крайне важно часто проверять аккумулятор на предмет разбухания, очищать клеммы от грязи и следить за уровнем электролита, следя за тем, чтобы он оставался в допустимом диапазоне. Это простые шаги, которые могут предотвратить множество проблем.

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