Почему категорически нельзя включать кондиционер зимой

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Владельцы автомобилей часто периодически включают систему кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание и сохранить ее долговечность в холодное время года.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Хотя известно, что такая практика помогает быстро разморозить лобовое стекло или предотвратить его запотевание, некоторые эксперты считают, что это нецелесообразно. Причина их доводов довольно интригующая.

Многие люди не знают, что фреон попадает в систему кондиционирования автомобиля в жидком, а не в газообразном виде. Только после попадания в вентиляцию он превращается в газ, который удаляет тепло из воздуха. Затем этот газ попадает в компрессор кондиционера, где снова превращается в жидкость.

И вот тут-то все становится интересным. Фреон кипит при давлении около 15 атмосфер, при температуре, близкой к нулю, что характерно для большинства автомобильных систем кондиционирования. В очень холодную погоду может не хватить тепла для преобразования жидкого фреона в газ.

В результате это может привести к летальным последствиям для системы кондиционирования, таким как отказ компрессора и повреждение других жизненно важных компонентов.

Важно отметить, что использование системы кондиционирования при отрицательных температурах, как правило, не рекомендуется, за исключением случаев, когда температура не является критически низкой. Например, когда столбик термометра опускается лишь незначительно, использование кнопки A/C для размораживания стекол или осушения салона вполне оправдано.

Однако все же лучше проявить осторожность и не использовать функцию автоматического поддержания температуры, предусмотренную системой климат-контроля.

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Можно ли включать кондиционер зимой?