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Polestar сокращает производственные планы, увольняет 10% сотрудников

2:59
Авто

В четверг компания Polestar, шведский производитель электромобилей (EV), объявила о снижении производственного плана на 2023 год и сокращении штата на 10%, объяснив это решение задержкой начала производства Polestar 3 и сложными условиями в отрасли.

Polestar сокращает производственные планы, увольняет 10% сотрудников
Фото: www.carscoops. com/2023/04/polestar-4-coupe-suv-shows-its-headlight-will-debut-on-april-18/

По последним оценкам компании, производство в этом году составит от 60 000 до 70 000 автомобилей, по сравнению с ранее прогнозируемыми 80 000.

У стартапов EV был трудный квартал, с растущей конкуренцией со стороны новых китайских игроков и более известных брендов, наряду с продолжающейся ценовой войной, инициированной Tesla, и высокими процентными ставками, которые оказывают дополнительное давление на стартапы, испытывающие недостаток денежных средств.

Коллеги Polestar, такие как Lucid и Fisker, также сократили свои производственные прогнозы, а Lucid в марте объявила о сокращении штата на 18%.

Компания Polestar сообщила, что начало производства Polestar 3 будет отложено до 1 квартала 2024 года, вместо первоначального начала в середине 2023 года.

Компания объяснила задержку тем, что Volvo Cars, которая производит автомобили Polestar, задерживает выпуск своего собственного EX90, требуя дальнейшей разработки и тестирования программного обеспечения.

На конец первого квартала 2023 года денежные средства и их эквиваленты составили 884,3 млн долларов по сравнению с 973,9 млн долларов в предыдущем квартале. Хотя операционный убыток в размере 199,4 млн долларов оказался меньше, чем убыток предыдущего года в размере 257,9 млн долларов, опасения по поводу движения денежных средств сохраняются.

Стартапы EV столкнулись с проблемами, когда их первоначальная рыночная оценка испарилась, в сочетании с небольшим количеством вариантов финансирования в условиях нестабильной экономики.

Polestar ранее заявляла, что у нее достаточно средств для поддержания деятельности до 2023 года, после получения финансирования в размере 1,6 миллиарда долларов в ноябре 2022 года от двух своих крупнейших акционеров, Volvo Cars и PSD Investment, контролируемой Ли Шуфу.

Однако для поддержки компании в ближайшие годы потребуется дополнительное финансирование. В результате этих заявлений акции Polestar, котирующиеся на бирже США, упали более чем на 10%.

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КАК МЫ МОГЛИ О НЕМ НЕ ЗНАТЬ? Недорогой великолепный кроссовер. Polestar. Полестар. Вольво Полестар
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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