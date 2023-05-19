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Эксперты посоветовали, как дёшево и качественно убрать все следы с автомобиля

2:24
Авто

Когда-то давно, до эпохи двигателей внутреннего сгорания, дорожный ремонт и автомобили с "бегущими" сальниками и прокладками не существовали. Однако с широким распространением двигателей внутреннего сгорания автомобильные двигатели и кузова столкнулись с проблемой, когда они покрывались грязью и копотью, которые не могли быть легко удалены с помощью обычной мойки высокого давления.

Эксперты посоветовали, как дёшево и качественно убрать все следы с автомобиля
Фото: Правда.Ру

Первым водителям приходилось импровизировать, чтобы удалить эти упрямые следы износа.

В Советском Союзе на всю страну существовало всего около 400 дилерских центров, что делало редкой возможностью получить там обслуживание автомобиля. Большинство людей обслуживали и ремонтировали автомобили самостоятельно, часто с помощью соседа.

Инструменты и расходные материалы были в дефиците, а специализированные химические средства отсутствовали. Поэтому автолюбители становились изобретателями, экспериментировали, создавали рецепты, смешивали химические соединения, применяли нестандартные решения.

Так, в советских гаражах появилось универсальное средство, способное справиться с любым автомобильным "шламом": нефтяной растворитель, обычно измельченный в "нефрас".

Нефрас — это собирательное название бытовых веществ, таких как керосин, уайт-спирит, бензин "галоша", которые использовались для удаления консервационных покрытий и загрязнений, разбавления лаков и красок, промывки деталей. Всё, что использовалось на производстве, применялось и дома, и советские автомобилисты пользовались этим по максимуму.

Согласно государственным стандартам (ГОСТ), Нефрас является легковоспламеняющимся и токсичным, но не содержит кислот и щелочей.

Следовательно, он многофункционален и может использоваться для промывки ступицы и тормозного механизма, устранения течи масла и жидкости гидроусилителя руля, удаления транспортного покрытия с новых дисков и предотвращения ржавчины.

Кроме того, цена — еще одна весомая причина для его использования. Это универсальное и эффективное средство можно приобрести всего за 60 рублей: менее 1 доллара США за пол-литровую бутылку, что является выгодным предложением по сравнению с разрекламированной автохимией.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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