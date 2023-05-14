Практика обмана среди автомобилистов часто коренится в неточной отчётности о расходе топлива.
Сегодня лишь немногие автомобили расходуют топливо в соответствии с заявленными характеристиками, причем разница иногда составляет несколько литров на 100 километров пробега.
Производители автомобилей часто объясняют повышенный расход топлива агрессивным стилем вождения, быстрым переключением передач и частым изменением положения педали газа. Они также обвиняют в этом использование некачественного бензина, пробки на дорогах и резкие перепады температуры. Хотя эти факторы могут влиять на расход топлива, они не могут оправдать значительные отклонения от заявленных цифр. Несколько лет назад стало известно о нескольких крупных скандалах с участием ведущих автопроизводителей.
Водители не могут полагаться на точность показаний спидометра, которые часто бывают неточными. Чем быстрее движется автомобиль, тем больше погрешность спидометра. Например, при скорости ниже 100 км/ч спидометр завышает скорость примерно на 5%, а при скорости выше 130 км/ч завышение составляет около 7-8%.
Погрешность спидометра неприемлемо высока. Он выдает показания без учета таких факторов, как размер шин, состояние дорожного покрытия, ветер и другие внешние факторы, влияющие на скорость автомобиля. Это приводит к тому, что водители получают штрафные уведомления и штрафы за превышение скоростного режима.
Расхваленная система Start-Stop также далека от совершенства. Ее циклы включения-выключения могут раздражать нервы водителя, мешая быстрым стартам и остановкам. Что еще более важно, система не экономит топливо, как заявлено в рекламе.
Автопроизводители утверждают, что интеллектуальная функция предназначена для снижения расхода топлива. В действительности система экономит деньги только в том случае, если водитель ждет не менее 10 секунд перед повторным запуском двигателя. В пробках система включается и выключается почти каждую секунду, что делает ее бесполезной.
Кроме того, система Start-Stop представляет опасность для здоровья водителей и пассажиров. Когда двигатель работает, существует опасность отравления угарным газом от выхлопных газов. Неудивительно, что мировые автогиганты уже сталкивались с исками потребителей в прошлом.
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