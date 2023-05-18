ФУМ-лента: для чего она в автомобиле

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Подержанные автомобили, составляющие львиную долю отечественного автопарка, склонны к перегреву во время таких пробок, что приводит к засорению радиаторов, "мертвым" помпам, отсутствию антифриза, давно не обновлявшимся пробкам с забитым клапаном и сильно изношенным шлангам системы охлаждения.

Фото: licensedwholesalesportsgifts. com/double-sided-pe-foam-tape-k.html

Трудно предсказать, что и почему выйдет из строя, поэтому увидеть пар, поднимающийся из-под капота, практически неизбежно. Шланги — один из самых распространенных виновников, так как они изнашиваются, твердеют и начинают проскальзывать от давления. Некоторые используют герметики, чтобы удержать их на месте, но антифриз разъедает такие "крепежи" и продолжает свою разрушительную деятельность.

К счастью, есть более надежное и долговечное решение — ФУМ-лента. Этот синтетический лен активно используется сантехниками для герметизации различных соединений, включая батареи, полотенцесушители и канализационные системы.

Лента PTFE предотвращает протечки и выступает в качестве "опоры" в системах с горячими жидкостями, что делает ее идеальным инструментом для починки перегретых автомобилей. Кроме того, она стоит всего несколько копеек, а целый рулон можно приобрести всего за 120 рублей.

Если шланг соскочил, вызвав шлейф дыма и отчаяния с заднего сиденья, не нужно паниковать. Просто намотайте тефлоновую ленту на ответную часть, установите шланг на место (желательно закрепить его дополнительным хомутом), долейте охлаждающую жидкость и продолжайте поездку. Когда вы доберетесь до места назначения, настанет время выяснить истинную причину проблемы.

Износился ли сам шланг, или же неисправность в расширительном бачке или крышке радиатора? Возможно, пришло время почистить или заменить сам радиатор? Выброс пара — это симптом болезни, которую необходимо лечить.

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Как правильно уплотнять резьбу ФУМ-лентой?