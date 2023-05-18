Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог Денис Соколов назвал три самые частые ошибки россиян при измерении давления
Гражданин из РФ согласился перевезти танковые двигатели и остался без денег
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
Неукропный: в Кировоградской области российские ракеты чётко ударили по целям
"Царьград": Лавров рассказал о том, о чём молчали с начала СВО
Кличко подтвердил несколько мощных взрывов в разных районах Киева
Терапевт Минина раскритиковала навязывание лишних услуг в больницах: "Бич нашего времени"
Мощная ночная атака ВКС РФ по центру, который принимает НАТОвские грузы из Румынии
Военный эксперт Шурыгин опубликовал перечень уничтоженных утром военных объектов в Одессе

ФУМ-лента: для чего она в автомобиле

2:03
Авто

Подержанные автомобили, составляющие львиную долю отечественного автопарка, склонны к перегреву во время таких пробок, что приводит к засорению радиаторов, "мертвым" помпам, отсутствию антифриза, давно не обновлявшимся пробкам с забитым клапаном и сильно изношенным шлангам системы охлаждения.

ФУМ-лента: для чего она в автомобиле
Фото: licensedwholesalesportsgifts. com/double-sided-pe-foam-tape-k.html

Трудно предсказать, что и почему выйдет из строя, поэтому увидеть пар, поднимающийся из-под капота, практически неизбежно. Шланги — один из самых распространенных виновников, так как они изнашиваются, твердеют и начинают проскальзывать от давления. Некоторые используют герметики, чтобы удержать их на месте, но антифриз разъедает такие "крепежи" и продолжает свою разрушительную деятельность.

К счастью, есть более надежное и долговечное решение — ФУМ-лента. Этот синтетический лен активно используется сантехниками для герметизации различных соединений, включая батареи, полотенцесушители и канализационные системы.

Лента PTFE предотвращает протечки и выступает в качестве "опоры" в системах с горячими жидкостями, что делает ее идеальным инструментом для починки перегретых автомобилей. Кроме того, она стоит всего несколько копеек, а целый рулон можно приобрести всего за 120 рублей.

Если шланг соскочил, вызвав шлейф дыма и отчаяния с заднего сиденья, не нужно паниковать. Просто намотайте тефлоновую ленту на ответную часть, установите шланг на место (желательно закрепить его дополнительным хомутом), долейте охлаждающую жидкость и продолжайте поездку. Когда вы доберетесь до места назначения, настанет время выяснить истинную причину проблемы.

Износился ли сам шланг, или же неисправность в расширительном бачке или крышке радиатора? Возможно, пришло время почистить или заменить сам радиатор? Выброс пара — это симптом болезни, которую необходимо лечить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как правильно уплотнять резьбу ФУМ-лентой?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
Последние материалы
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
Неукропный: в Кировоградской области российские ракеты чётко ударили по целям
ФУМ-лента: для чего она в автомобиле
"Царьград": Лавров рассказал о том, о чём молчали с начала СВО
Кличко подтвердил несколько мощных взрывов в разных районах Киева
Терапевт Минина раскритиковала навязывание лишних услуг в больницах: "Бич нашего времени"
Мощная ночная атака ВКС РФ по центру, который принимает НАТОвские грузы из Румынии
Военный эксперт Шурыгин опубликовал перечень уничтоженных утром военных объектов в Одессе
Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной гибридной войны против РФ
Дизайнер Анастасия Барышева назвала новый тренд в женском нижнем белье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников