Suzuki продолжит работу в России: планы по адаптации в 2023 году

Suzuki, японский производитель автомобилей, решил продолжить свою деятельность в России, Казахстане и Беларуси. Об этом заявила Ирина Зеленцова, операционный директор российского представительства компании, во время недавней дилерской конференции.
Несмотря на то, что компания Suzuki уже около года не импортирует автомобили в Россию, она продолжает поставлять запасные части и выполнять гарантийные обязательства перед своими клиентами.
В сложившихся обстоятельствах руководство компании приняло решение сохранить бренд Suzuki на этих рынках. Однако в 2023 году компании придется адаптировать свой персонал и найти новые области для роста.
Бывшие дилеры Suzuki уже начали продавать автомобили других марок, но Зеленцова заявила, что в 2023 году компания сосредоточится на клиентах в России, Казахстане и Беларуси. Тем не менее, она не сообщила, возобновит ли японская компания продажи своего модельного ряда в России.
Ранее в апреле этого года российские дилеры импортировали кроссоверы Suzuki S-Presso, которые представляют собой компактные праворульные автомобили по цене 1,3 миллиона рублей.
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