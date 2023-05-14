Вред или польза: кнопка "старт/стоп" в автомобиле

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На первый взгляд, система "старт-стоп" может показаться простым механизмом.

Фото: yourappsolutions. com/productlist-Automotive-Switches/jwj-484344-Engine-Start-Stop-Button-Cover-Push-to-Start-One-Key-Auto-Starter-Ignition-Switch-Cover-for-Car-Engine-Interior-Silver-Push-Start-Button-Cover/

На самом деле, инженеры внесли значительные изменения в конструкцию силовых агрегатов, чтобы включить эту опцию. Эти изменения, несомненно, сделали автомобили более дорогими, и эти затраты в конечном итоге ложатся на плечи покупателя.

В этом материале мы обсудим технологию, лежащую в основе этой системы, и то, как она влияет на различные компоненты автомобиля.

Во время эксплуатации автомобиля электроника отслеживает несколько факторов. Сюда входит

анализ заряда аккумулятора,

измерение температуры окружающей среды,

снятие показаний с датчика коленчатого вала.

Поскольку частота запусков резко возрастает, производители выбирают гелевый аккумулятор, который может выдерживать такие условия и не разряжаться через год, в отличие от обычного аккумулятора. Такая батарея стоит дорого, и сэкономить на ней невозможно.

Кроме того, система "старт-стоп" создает дополнительную нагрузку на двигатель, сокращая срок его службы по сравнению с обычным агрегатом. Цилиндро-поршневая группа также подвергается более быстрому износу из-за многократных запусков, так как коленчатый вал каждый раз опирается на вкладыши. Соответственно, это снижает ресурс пар трения.

Некоторые маркетологи, например, Castrol, подсчитали, что автомобиль среднего автолюбителя испытывает около 18 000 пусков и остановок в год, то есть 50 раз в день. Особенно часто это происходит во время пробок. Кроме того, смазка, необходимая для этого двигателя, является уникальной и более дорогой. Попытка сэкономить за счет использования более дешевой смазки приведет к дорогостоящему ремонту, а в некоторых случаях к необходимости приобретения подержанного двигателя.

Это связано с тем, что современные двигатели имеют полностью алюминиевые "сердца" с покрытиями на стенках цилиндров, что затрудняет восстановление их работоспособности.

Стоит отметить, что водители склонны нажимать на педаль газа, как только выезжают из пробки, что может пагубно сказаться на работе системы "старт-стоп".

Эксперты подсчитали, что при включенной системе разгон даже компактного автомобиля до 20 км/ч ухудшается на 85%, что приводит к увеличению расхода топлива. В конечном итоге, это делает систему непрактичной, так как реальной выгоды с точки зрения эффективности использования топлива нет.

В заключение следует отметить, что от этих "выгодных" опций выигрывают только производители автомобилей и поставщики комплектующих, в то время как сервисные службы несут основную тяжесть дополнительных поломок, возникающих при использовании системы "старт-стоп".

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Установка кнопки СТАРТ / СТОП вместо ключа зажигания на НИВу