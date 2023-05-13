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Проблему с отсутствием ключа от "секреток" можно легко решить

2:35
Авто

Важно помнить, что когда речь идёт о колёсных болтах с функциями безопасности, также известных как "стопорные болты", существует несколько вариантов.

Проблему с отсутствием ключа от "секреток" можно легко решить
Фото: www.drive2 .ru/l/2093429/

Они могут быть либо стандартным оборудованием, поставляемым с автомобилем, либо приобретаться отдельно в магазине.

В первом случае в заводской аварийный комплект входит необходимая розетка. Однако для подержанных автомобилей комплект может быть неполным или в нем могут отсутствовать некоторые элементы, включая ключ для запорного болта.

Чтобы решить эту проблему, можно обратиться к знакомым или написать на соответствующих автомобильных форумах, чтобы найти недостающий ключ. Другой вариант — обратиться за помощью к сторонним сервисам, которые предлагают снять стопорные болты за определенную плату, которая обычно варьируется от 500 до 1500 рублей за болт в зависимости от степени сложности.

Если вы решили взять дело в свои руки, то сначала необходимо найти подходящую торцевую головку, соответствующую размерам ключа запорного болта.

Для этого подойдет большой торцевой ключ "торкс" или "звезда", который можно найти в большинстве профессиональных наборов инструментов. Чтобы облегчить задачу, рекомендуется сначала затянуть остальные болты на колесе.

Однако если болты были чрезмерно затянуты работниками шиномонтажа в осенний сезон и за зиму прикипели, этого может оказаться недостаточно.

Хотя некоторые люди могут прибегнуть к помощи зубила и молотка для удаления болтов, это не рекомендуется, так как это может повредить крепежное отверстие колеса, что сделает его использование небезопасным. В качестве альтернативы некоторые специалисты предлагают использовать угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать колесо от ступицы, но это приведет к тому, что колесо придется выбросить.

Гораздо более гуманный подход — высверлить стопорный болт с помощью дрели и набора сверл разного диаметра. Отверстие должно быть просверлено точно по центру, чтобы можно было извлечь головку стопорного болта и снять колесо.

Другой вариант — использовать специальный экстрактор, который представляет собой сверло с насадкой для трещоточного ключа, позволяющее быстро и эффективно извлечь болт, не повредив резьбу ступицы. Выполнив эти действия, вы сможете снять стопорные болты и заменить их новыми, обеспечив надежную фиксацию колес во время движения.

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НЕТ КЛЮЧА ОТ СЕКРЕТКИ? НЕ ПРОБЛЕМА! 5 СПОСОБОВ ВЫКРУТИТЬ , СНЯТЬ СЕКРЕТКУ БЕЗ КЛЮЧА!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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