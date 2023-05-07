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Ford подтверждает дебют Ranger и Ranger Raptor 2024 в среду

Авто

Компания Ford официально объявила, что представит пикапы Ranger и Ranger Raptor 2024 для рынка США в среду, 10 мая. Эта презентация представит обновленную модель, которая уже была запущена в других частях мира для 2023 модельного года, на американском рынке. Кроме того, впервые на американской земле будет доступен высокопроизводительный Ranger Raptor.

Ford подтверждает дебют Ranger и Ranger Raptor 2024 в среду
Фото: pulse.mail .ru/article/pikap-ford-ranger-vpervye-za-10-let-smenil-pokolenie-7094586676602258699-1771785009262212069/

Отложенный запуск на американском рынке позволил нам узнать большинство деталей обновленного среднеразмерного пикапа Ford.

Хотя за рубежом предлагаются два дизельных двигателя, базовая модель в США, скорее всего, будет оснащаться нынешним 2,3-литровым бензиновым турбо-четырехцилиндровым двигателем. Ranger Raptor, с другой стороны, будет оснащен твин-турбо двигателем V6, который должен производить достаточно мощности, чтобы конкурировать с 360-сильным Ranger VelociRaptor от Hennessey, если не превзойти его полностью.

За рубежом Ranger Raptor производит 284 лошадиные силы и 362 фунт-фут крутящего момента. Учитывая, что F-150 Raptor недавно получил обновление V8, маловероятно, что Ford согласится на менее мощный двигатель на американском рынке. Достаточно взглянуть на 418-сильный Bronco Raptor, чтобы понять, к каким показателям мощности, скорее всего, стремится Ford.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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