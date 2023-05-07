Компания Ford официально объявила, что представит пикапы Ranger и Ranger Raptor 2024 для рынка США в среду, 10 мая. Эта презентация представит обновленную модель, которая уже была запущена в других частях мира для 2023 модельного года, на американском рынке. Кроме того, впервые на американской земле будет доступен высокопроизводительный Ranger Raptor.
Отложенный запуск на американском рынке позволил нам узнать большинство деталей обновленного среднеразмерного пикапа Ford.
Хотя за рубежом предлагаются два дизельных двигателя, базовая модель в США, скорее всего, будет оснащаться нынешним 2,3-литровым бензиновым турбо-четырехцилиндровым двигателем. Ranger Raptor, с другой стороны, будет оснащен твин-турбо двигателем V6, который должен производить достаточно мощности, чтобы конкурировать с 360-сильным Ranger VelociRaptor от Hennessey, если не превзойти его полностью.
За рубежом Ranger Raptor производит 284 лошадиные силы и 362 фунт-фут крутящего момента. Учитывая, что F-150 Raptor недавно получил обновление V8, маловероятно, что Ford согласится на менее мощный двигатель на американском рынке. Достаточно взглянуть на 418-сильный Bronco Raptor, чтобы понять, к каким показателям мощности, скорее всего, стремится Ford.
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