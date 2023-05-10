Как предотвратить угон автомобиля?

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Если раньше главной мишенью были автомобили премиум-класса, то теперь из-за нехватки запчастей под угрозой оказались и доступные модели автомобилей. В результате водители все чаще обращаются к подержанным запчастям, что повышает вероятность угона их автомобилей на запчасти.

Фото: ruadvocate. ru/vidy-prestuplenij/ugon-avtomobilya-sostav-prestupleniya-i-otvetstvennost/

Как узнать, является ли ваш автомобиль потенциальной мишенью для воров и как защитить его от угона.

Например, автомобили Volvo обычно менее привлекательны для воров из-за их редкости и того, что они требуют специализированного обслуживания. Тем не менее, установка колесных замков все же рекомендуется, поскольку преступники могут нацелиться на шины и диски автомобиля.

В отличие от них, серийные модели, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Sonata и Kia K5, подвержены повышенному риску угона из-за их частого использования в службах такси, что означает высокий спрос на запасные части.

Чтобы обезопасить такие автомобили, лучше всего установить дополнительную противоугонную систему в специализированной мастерской в дополнение к штатной. Однако даже с самыми лучшими системами безопасности угон автомобиля полностью предотвратить невозможно, но это значительно усложнит работу вора.

Другие меры по предотвращению угона автомобиля включают

установку замка капота,

сейфа для электронного блока управления

или блокировку диагностического разъема в салоне.

Все это усложнит вору задачу по взлому охранной системы автомобиля. Кроме того, механический замок на рулевое колесо — более доступный вариант для тех, у кого бюджет ограничен, хотя он может быть неудобен в использовании.

Принятие этих мер предосторожности значительно снижает вероятность угона автомобиля. Тем не менее, необходимо сохранять бдительность и принимать все возможные меры для отпугивания угонщиков.

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Угон KIA K5