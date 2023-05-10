Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Mash: армия Украины пыталась атаковать Москву 9 мая тремя дронами UJ-22 Airborne
Певец Филипп Киркоров сбежал от Пугачёвой в Дубай
"Рыбарь" прокомментировал новости о ликвидации главкома ВСУ Залужного
Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе
Врач Елена Малышева рассказала россиянам, что корь провоцирует разрушение мозга
Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны армии Украины
Shot: украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области
Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец
Косметолог Елена Богатова предупредила об опасности солнцезащитных средств

Как предотвратить угон автомобиля?

2:01
Авто

Если раньше главной мишенью были автомобили премиум-класса, то теперь из-за нехватки запчастей под угрозой оказались и доступные модели автомобилей. В результате водители все чаще обращаются к подержанным запчастям, что повышает вероятность угона их автомобилей на запчасти.

Как предотвратить угон автомобиля?
Фото: ruadvocate. ru/vidy-prestuplenij/ugon-avtomobilya-sostav-prestupleniya-i-otvetstvennost/

Как узнать, является ли ваш автомобиль потенциальной мишенью для воров и как защитить его от угона.

Например, автомобили Volvo обычно менее привлекательны для воров из-за их редкости и того, что они требуют специализированного обслуживания. Тем не менее, установка колесных замков все же рекомендуется, поскольку преступники могут нацелиться на шины и диски автомобиля.

В отличие от них, серийные модели, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Sonata и Kia K5, подвержены повышенному риску угона из-за их частого использования в службах такси, что означает высокий спрос на запасные части.

Чтобы обезопасить такие автомобили, лучше всего установить дополнительную противоугонную систему в специализированной мастерской в дополнение к штатной. Однако даже с самыми лучшими системами безопасности угон автомобиля полностью предотвратить невозможно, но это значительно усложнит работу вора.

Другие меры по предотвращению угона автомобиля включают

  • установку замка капота,
  • сейфа для электронного блока управления
  • или блокировку диагностического разъема в салоне.

Все это усложнит вору задачу по взлому охранной системы автомобиля. Кроме того, механический замок на рулевое колесо — более доступный вариант для тех, у кого бюджет ограничен, хотя он может быть неудобен в использовании.

Принятие этих мер предосторожности значительно снижает вероятность угона автомобиля. Тем не менее, необходимо сохранять бдительность и принимать все возможные меры для отпугивания угонщиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Угон KIA K5
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Последние материалы
С ветеранами и на концерте: как звёзды российского шоу-бизнеса провели День Победы
Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО
Baza: в Брянской области обстреляли нефтепровод "Дружба"
Как есть пельмени и не толстеть: Диетолог раскрыла секрет
Россиянина обвинили в создании ОПГ на Бали
РИАН: российские учёные предложили совместить газовую и солнечную энергии
Минобрнауки заставляет российских учёных клеветать на Россию
Белогвардеец в США: история жизни "отца видеомагнитофона" Александра Понятова
Алле Пугачёвой стало плохо на могиле бывшего мужа
Войска ВС Украины массово перебрасывают силы из Харькова в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников