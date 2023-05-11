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Что нужно сделать с автомобилем перед летом

1:55
Авто

Зима — грозный враг для автомобилей, подвергающий их воздействию дорожной соли, влаги, перепадов температур и опасных условий вождения. Пренебрежение этими проблемами на ранних этапах может привести к различным проблемам летом, когда наступает идеальное время для поездок и удовольствия от вождения.

Что нужно сделать с автомобилем перед летом
Фото: pxhere. com

Чтобы подготовиться к лету, первым делом необходимо тщательно очистить автомобиль, избавив его от тонн дорожной соли, которая скапливается зимой. Она не только некрасива, но и может вызвать коррозию, разъедая краску и лак вашего автомобиля.

Далее оцените работу подвески, которая подвергается значительному износу в суровых зимних условиях. Езда с поврежденной подвеской на высоких скоростях летом может привести к аварии, поэтому очень важно устранить эту потенциальную угрозу безопасности.

Аналогично, важно проверить тормозную системувна наличие любых проблем, которые могли возникнуть в зимние месяцы, поскольку она также может быть подвержена коррозии и износу, что делает ее менее надежной, когда она вам больше всего нужна.

Еще один вопрос, который следует рассмотреть, — это состояние лобового стекла, на котором в зимние месяцы часто появляются царапины и другие повреждения. Это может быть опасно, особенно в периоды сильного дождя, когда очень важно иметь хороший обзор дороги. Полировка лобового стекла поможет восстановить его четкость и снизить риск аварии.

Наконец, проверка состояния аккумулятора и генератора имеет решающее значение, поскольку хронический недозаряд может привести к разрядке аккумулятора, даже если генератор продолжает исправно работать. Убедитесь, что эти компоненты работают правильно, это поможет избежать возможных поломок в летние месяцы.

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Как очистить свой автомобиль после зимы?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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