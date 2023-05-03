Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Верховный суд: водительские удостоверения не считаются в России документами, удостоверяющими личность
Кроссоверы Exeed подорожали в России
Представляем обновленный ГАЗ "Соболь NN": цены и характеристики
Шесть распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы "Москвич 3" в России
Шпионские фотографии BMW M2 CS показывают более агрессивный аэродинамический обвес
Прибыль Porsche растет благодаря росту продаж и ценовой политике
МК: учёные опубликовали рейтинг вредности напитков для пациентов с сахарным диабетом
Ходаковский рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине: "Чем суше земля, тем наглее противник"
Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой Валентина Юдашкина: остановилась в своём замке

Генеральный директор Ford считает снижение цен на рынке электромобилей "тревожной тенденцией"

Авто

В среду на форуме Wall Street Journal генеральный директор Ford Джим Фарли выразил обеспокоенность тенденцией снижения цен на рынке электромобилей. Его замечания последовали за объявлением Ford о снижении цен до 8% на электромобиль Mustang Mach-E, что стало вторым снижением цен автопроизводителем в этом году.

Генеральный директор Ford считает снижение цен на рынке электромобилей "тревожной тенденцией"
Фото: www.newsweek. com/tom-brady-taught-ford-ceo-jim-farley-how-better-leader-1708023

Фарли прокомментировал ценовую войну на рынке электромобилей, сравнив ее с серией снижений цен Генри Форда на Model T в 1913 году. Однако он подчеркнул, что такая стратегия в конечном итоге может привести к коммодитизации продукта и подвергнуть компанию риску.

Фарли признал, что Ford последует за Tesla в снижении цен на конкурирующие модели, такие как Mustang Mach-E, но также заявил, что есть предел тому, как далеко они зайдут. Он предупредил, что слишком сильное снижение цен негативно скажется на перепродажной стоимости продукта и приведет к появлению недовольных клиентов, которые покупали по более высоким ценам.

Что касается программного обеспечения, Фарли заявил, что Ford не планирует отказываться от Apple CarPlay, которая позволяет клиентам зеркально отображать экраны своих смартфонов на приборной панели автомобиля. General Motors недавно объявила, что собирается постепенно отказаться от CarPlay в будущих моделях.

Фарли также прокомментировал вопрос о развлечениях, которые можно транслировать в автомобиль, сказав, что Ford проиграл эту битву десять лет назад. Он отметил, что 70% клиентов Ford в США являются клиентами Apple.

Далее Фарли объяснил, что Ford решил построить новый центр по производству электромобилей в Мемфисе, штат Теннесси, отчасти благодаря тому, что в этом регионе более чистая электроэнергия, получаемая от гидроэлектростанций и ядерных установок.

Генеральный директор также заявил, что компания будет готовить рабочих для этого предприятия и инвестировать в переподготовку нынешних работников, однако он предупредил, что не все сотрудники Ford перейдут на электромобили.

"Мы не можем переквалифицировать всех", — сказал он. "Это займет слишком много времени".

В заключение, комментарии Фарли показали, что, хотя Ford будет сохранять конкурентоспособность на рынке электромобилей, следуя за снижением цен Tesla, они также будут осторожны, чтобы не снизить цены слишком сильно. Он также подтвердил приверженность Ford к Apple CarPlay и признал трудности, связанные с переходом на электромобили. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ford получил 20 000 бронирований на электропикап F 150 Lightning за 12 часов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль

Украинские боевики предприняли атаку на Кремль

Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Покушение на Путина изменит характер СВО
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Случайная находка: как распознать рак на ранних стадиях
В результате стрельбы в школе Белграда погибли девять человек
В результате стрельбы в школе Белграда погибли девять человек
Последние материалы
Представляем обновленный ГАЗ "Соболь NN": цены и характеристики
4 мая: свобода Шевченко, Хаджи-Мурат и суд над Аль Капоне
Шесть распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы "Москвич 3" в России
Шпионские фотографии BMW M2 CS показывают более агрессивный аэродинамический обвес
Генеральный директор Ford считает снижение цен на рынке электромобилей "тревожной тенденцией"
Прибыль Porsche растет благодаря росту продаж и ценовой политике
Рожденные 4 мая Тельцы склонны к риску
Врач: "Пока клещ находится в коже, нельзя заливать его маслом или спиртом"
МК: учёные опубликовали рейтинг вредности напитков для пациентов с сахарным диабетом
Ходаковский рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине: "Чем суше земля, тем наглее противник"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников