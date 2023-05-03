Генеральный директор Ford считает снижение цен на рынке электромобилей "тревожной тенденцией"

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В среду на форуме Wall Street Journal генеральный директор Ford Джим Фарли выразил обеспокоенность тенденцией снижения цен на рынке электромобилей. Его замечания последовали за объявлением Ford о снижении цен до 8% на электромобиль Mustang Mach-E, что стало вторым снижением цен автопроизводителем в этом году.

Фото: www.newsweek. com/tom-brady-taught-ford-ceo-jim-farley-how-better-leader-1708023

Фарли прокомментировал ценовую войну на рынке электромобилей, сравнив ее с серией снижений цен Генри Форда на Model T в 1913 году. Однако он подчеркнул, что такая стратегия в конечном итоге может привести к коммодитизации продукта и подвергнуть компанию риску.

Фарли признал, что Ford последует за Tesla в снижении цен на конкурирующие модели, такие как Mustang Mach-E, но также заявил, что есть предел тому, как далеко они зайдут. Он предупредил, что слишком сильное снижение цен негативно скажется на перепродажной стоимости продукта и приведет к появлению недовольных клиентов, которые покупали по более высоким ценам.

Что касается программного обеспечения, Фарли заявил, что Ford не планирует отказываться от Apple CarPlay, которая позволяет клиентам зеркально отображать экраны своих смартфонов на приборной панели автомобиля. General Motors недавно объявила, что собирается постепенно отказаться от CarPlay в будущих моделях.

Фарли также прокомментировал вопрос о развлечениях, которые можно транслировать в автомобиль, сказав, что Ford проиграл эту битву десять лет назад. Он отметил, что 70% клиентов Ford в США являются клиентами Apple.

Далее Фарли объяснил, что Ford решил построить новый центр по производству электромобилей в Мемфисе, штат Теннесси, отчасти благодаря тому, что в этом регионе более чистая электроэнергия, получаемая от гидроэлектростанций и ядерных установок.

Генеральный директор также заявил, что компания будет готовить рабочих для этого предприятия и инвестировать в переподготовку нынешних работников, однако он предупредил, что не все сотрудники Ford перейдут на электромобили.

"Мы не можем переквалифицировать всех", — сказал он. "Это займет слишком много времени".

В заключение, комментарии Фарли показали, что, хотя Ford будет сохранять конкурентоспособность на рынке электромобилей, следуя за снижением цен Tesla, они также будут осторожны, чтобы не снизить цены слишком сильно. Он также подтвердил приверженность Ford к Apple CarPlay и признал трудности, связанные с переходом на электромобили.

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