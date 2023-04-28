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Польза пищевой фольги для авто: например, очищает ржавчину на хромированных деталях

2:24
Авто

Алюминиевая фольга имеет множество нетрадиционных применений помимо простого обертывания продуктов. Знаете ли вы, что она может быть очень эффективной в борьбе с пятнами ржавчины, которые со временем появляются на хромированных деталях автомобиля?

Польза пищевой фольги для авто: например, очищает ржавчину на хромированных деталях

Фактически, вы можете смело использовать ее для очистки, не прибегая к покупке дорогостоящей автомобильной химии. Чтобы начать процесс очистки, удалите всю грязь с пораженного участка, затем возьмите лист фольги и смочите его небольшим количеством соленой воды. Теперь приступайте к работе.

Потирая пятна ржавчины, уделяйте пристальное внимание сильно поврежденным участкам. Алюминий в фольге не только очищает пятна, но и "запечатывает" каждое из них. Это означает, что результаты вашего труда сохранятся надолго. После обработки просто протрите деталь влажной тряпкой, чтобы удалить остатки водно-солевого раствора. Поздравляю, ржавчина не будет беспокоить вас долгое время!

Фольгу также можно использовать для защиты салона автомобиля от солнечного света. Поскольку металлическая "бумага" прекрасно отражает солнечный свет, она может замедлить процесс нагревания салона автомобиля, гарантируя, что руль не обожжет вам руки даже после долгой стоянки в жаркий день.

Вместо того чтобы покупать специальный солнцезащитный тент, просто обклейте "лобовое" и боковые стекла автомобиля фольгой.

Этот материал можно использовать и в ремонте, например, для временной герметизации гибких соединений или проводов. Это пригодится тем, кто столкнулся с неисправностью в дороге и должен успеть доехать до станции техобслуживания.

Наконец, некоторые водители заворачивают смарт-ключ своего автомобиля в фольгу, полагая, что это может предотвратить кражу, поскольку фольга блокирует сигналы, которые ключ посылает в автомобиль. Однако такие "противоугонные" меры сомнительны. Хотя смарт-ключ и передает сигналы, их мощность слишком мала, чтобы сканер угонщика мог их "поймать".

Теоретически перехват возможен только тогда, когда водитель находится в непосредственной близости от автомобиля. Но тогда фольга точно не поможет. Ведь владелец должен каким-то образом открыть дверь, верно?

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ПИЩЕВАЯ ФОЛЬГА + АВТОМОБИЛЬ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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