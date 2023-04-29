Закипел в пробке: что нужно делать

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Передвижение в плотном потоке машин может стать пугающей ситуацией для любого водителя. Уровень тревоги и так высок, поскольку состояние двигателя становится серьезной проблемой, а перегрев может привести к катастрофе. Что еще хуже, раздосадованные водители могут сигналить и бросать оскорбления, оставляя застрявшего водителя чувствовать себя беспомощным.

В такой ситуации необходимо сохранять спокойствие, проявить терпение и сделать все возможное для решения проблемы, особенно если уровень охлаждающей жидкости равен нулю, а жидкость кипит, и в багажнике нет альтернативы.

Очень важно помнить, что при возникновении такой проблемы необходимо немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля. Любой автовладелец знает, что перегрев двигателя может привести к дорогостоящему ремонту, частичной или полной замене двигателя.

Поэтому, когда температура на термометре начинает расти, необходимо включить печку на максимум и вывести автомобиль из транспортного потока на обочину. Припарковав автомобиль, выключите двигатель, оставив зажигание включенным, чтобы отопитель работал, отводя избыточное тепло от двигателя, и подождите, пока двигатель остынет.

После этого поднимите капот автомобиля и проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке, стараясь не открывать сразу крышку, так как это очень опасно. Если охлаждающая жидкость выкипела, а запасной нет, найдите решение этой проблемы.

Зная, какой антифриз находится в системе охлаждения автомобиля, можно стоять у машины с поднятым капотом и искать помощи у проезжающих мимо водителей. Удивительно, но все еще есть добрые самаритяне, готовые предложить помощь. Предположим, водитель предложит антифриз той же марки, что и в автомобиле.

В этом случае водитель, попавший в затруднительное положение, может использовать его независимо от цвета жидкости, а также смешивать его с антифризом других марок, например, с универсальной охлаждающей жидкостью класса G12++, которая совместима с другими марками охлаждающей жидкости.

При отсутствии антифриза дистиллированная вода также может быть приемлемым вариантом. Однако необходимо учитывать, что добавление литра воды в систему охлаждения автомобиля приведет к ее повторному закипанию после проезда некоторого расстояния.

Поскольку температура кипения разбавленного антифриза ниже, чем неразбавленного, можно временно добавить 200-300 мл дистиллированной воды. После обращения в автосервис и ремонта неисправной системы необходимо заменить жидкость на рекомендованную производителем автомобиля марку.

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