Лак для волос: как косметическое средство может быть использовано в автомобиле

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Оказалось, что использование лака для волос на номерных знаках — обычная практика среди некоторых водителей.

Они считают, что это мешает дорожным камерам идентифицировать номерной знак, создавая слой, который ярко блестит на солнце и затрудняет его прочтение.

Однако этот метод неэффективен против большинства современных автоматических дорожных камер, которые оснащены инфракрасной подсветкой и матрицей, чувствительной к излучению в ИК-диапазоне.

Несмотря на отсутствие практичности в этом отношении, лак для волос все же может служить определенной цели. Он может обеспечить некоторую защиту лакокрасочного покрытия номерного знака, особенно если вы планируете ездить по дорогам, где в него летит много пыли, песка и мелких камней.

На самом деле нанесение толстого слоя лака для волос на передний край капота, передние части передних крыльев, передние стойки и другие части кузова, которые страдают от такого типа дорожного истирания, может оказаться полезным.

В заключение следует отметить, что, хотя первое наблюдение за нанесением лака для волос на номерные знаки вызвало любопытство, более глубокое исследование показало, что его практическое применение для предотвращения нарушений правил дорожного движения ограничено.

Тем не менее этот продукт все еще имеет определенную ценность для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от дорожного мусора.

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