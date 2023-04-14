Китайская компания Zeekr нанимает бывшего ветерана бренда Lexus для руководства европейскими операциями

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Согласно служебной записке, полученной агентством Reuters, Zeekr, китайский производитель электромобилей, нанял Спироса Фотиноса, бывшего руководителя Lexus, для руководства своей деятельностью в Европе, поскольку компания планирует начать продажи в этом регионе в конце этого года.

В служебной записке говорится, что Фотинос, который 24 года проработал в компании Toyota и отвечал за глобальное управление брендом Lexus, присоединился к Zeekr в сентябре 2022 года в качестве генерального директора Zeekr Europe, отвечающего за деятельность бренда в регионе.

Представитель Zeekr подтвердил назначение Фотиноса, подчеркнув, что компания стремится закрепиться в сегменте EV премиум-класса на домашних рынках таких производителей автомобилей класса люкс, как BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Zeekr намерен представить внедорожник Zeekr X и седан Zeekr 001 EV в Западной Европе, говорится в заявлении, опубликованном брендом, принадлежащим Geely, в среду. Ранее компания объявила о планах начать поставки в Европу в четвертом квартале этого года.

Генеральный директор Zeekr Энди Ан заявил, что компания раскроет дополнительную информацию о своей стратегии продаж за рубежом на Шанхайском автосалоне, запланированном на 18-27 апреля.

Ан также заявил, что его цель — продать 140 000 автомобилей Zeekr в этом году, удвоив прошлогодний показатель продаж компании.

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