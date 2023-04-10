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Porsche отзывает 2004-2005 Carrera GT из-за неисправностей подвески

2:45
Авто

Компания Porsche объявила об отзыве нескольких сотен единиц своего легендарного автомобиля Carrera GT из-за опасений, что шарниры подвески выйдут из строя из-за механического напряжения и коррозии.

Porsche отзывает 2004-2005 Carrera GT из-за неисправностей подвески

Carrera GT стала известна как автомобиль, в котором погиб Пол Уокер, звезда франшизы "Fast & Furious". Porsche назвал отзыв относительно небольшим, он затронул всего 489 автомобилей, что составляет менее 1300 известных экземпляров. Тем не менее, компания заявила, что проблема серьезная, и владельцы должны отнестись к ней также серьезно.

Отзыв будет сосредоточен на сферических шарнирах, которые соединяют компоненты поперечной подвески на передней и задней осях.

Компания Porsche заявила, что материал, из которого изготовлены эти шарниры, не обеспечивает достаточной устойчивости к межкристаллитной коррозии при воздействии соли и механических нагрузок в течение срока службы, что приводит к образованию трещин или изломов в сферических шарнирах и, возможно, в поперечных рычагах. В результате Porsche призывает всех 489 владельцев затронутых автомобилей Carrera GT вернуть их на проверку.

Porsche отмечает, что владельцы могут испытывать вибрацию или шум из-за ухудшения состояния шарнира перед выходом из строя, но этого может быть недостаточно, чтобы предупредить их о надвигающихся проблемах. Впервые проблема была выявлена в августе 2019 года, когда у автомобиля Carrera GT, привезенного для несвязанного обслуживания, были обнаружены многочисленные трещины в сферических шарнирах.

Однако дальнейшее расследование было затруднено из-за ограниченного выпуска автомобиля, что затрудняло получение дополнительных деталей для анализа.

В связи с этим ограничением Porsche планирует провести отзыв в два этапа. На первом этапе будет проведен осмотр каждого автомобиля, чтобы определить, безопасен ли он для вождения.

Если автомобиль покажет признаки неисправности, владельцу будет предложено вывести его из эксплуатации до тех пор, пока не будут найдены новые детали. Porsche предоставит индивидуальные инструкции каждому клиенту до конца июня.

В заключение следует отметить, что отзыв Carrera GT — это серьезная проблема, к которой владельцы должны отнестись со всей серьезностью. Porsche призывает всех пострадавших владельцев вернуть свои автомобили для проверки и принимает меры для скорейшей замены всех неисправных деталей.

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Самый дорогой Porsche в России: 30 млн рублей за Carrera GT на механике! #ДорогоБогато #3
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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