Lexus LC 2024 получит ряд приятных изменений в Европе, добавится Ultimate Edition

Lexus готовится к запуску своих моделей купе и кабриолета LC 2024 на европейском рынке в следующем месяце. Хотя официального подтверждения пока нет, мы можем ожидать, что большинство, если не все, изменения будут перенесены на другие рынки.

Как и в остальных моделях Lexus, информационно-развлекательная система с сенсорной панелью управления была заменена на более сложную, полнофункциональную систему, которая может похвастаться большим сенсорным экраном. Предыдущий 10-дюймовый дисплей был заменен на 12,3-дюймовый, который был перемещен ближе к водителю на 3,4 дюйма, чтобы сделать его более доступным.

Обновленная система теперь предлагает голосовое управление, реагирующее примерно на 100 команд, а также Apple CarPlay, который можно использовать без проводов, в то время как пользователи Android Auto должны держаться за шнур.

Облачная навигация предоставляет информацию о трафике и дорогах в режиме реального времени, а приложение для смартфона Lexus Link позволяет пользователям дистанционно управлять такими функциями, как запирание дверей и настройка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Звуковая система Mark Levinson с 13 динамиками была обновлена новыми динамиками на приборной панели и задних спинках сидений для улучшения качества звучания при воспроизведении звука высокого разрешения.

В салоне также используются новые материалы сидений и двухцветная схема отделки салона, а также дизайн Blue & White, который выделяет рулевое колесо, ручку переключения передач, нижнюю отделку дверей и передние накладки.

Дизайн Rose, с другой стороны, ориентирован на спортивных покупателей и отличается красными сиденьями, туннельной консолью, приборной панелью и отделкой нижних дверных ручек, а также "темно-черным" салоном. Пассажирская сторона приборной панели была переработана, а накладки на протекторы дверей в комплектации Sport Package были обновлены до карбоновых.

Системы безопасности водителя Lexus Safety System + также были обновлены и теперь включают систему Pre-Collision System, которая может обнаруживать велосипедистов в дневное время, а также другие транспортные средства и пешеходов.

Система Intersection Turning Assist дает подсказки, помогающие водителям совершать незащищенные левые и правые повороты, а динамический радарный круиз-контроль получил функцию Curve Speed Reduction для регулировки скорости автомобиля в зависимости от радиуса поворота.

Экстерьер отличается новыми цветовыми решениями, включая контрастное покрытие Heat Blue и Sonic Copper, а также тремя новыми коваными колесами размером 20 или 21 дюйм.

Боковые зеркала были изменены для создания меньшего шума ветра и теперь содержат камеры для стандартной системы Panoramic View Monitor.

В плане ходовых качеств были доработаны пружины, подшипники ступиц, опоры двигателя и крепления рулевого механизма, а система торможения по проводам была запрограммирована на "более естественное и плавное ощущение", а логика переключения 10-ступенчатого автомата была переработана "для лучшего предугадывания намерений водителя в режиме D", обеспечивая более вязкие ощущения в режиме Sport S+.

Новый режим Expert Mode также позволяет отключить контроль тяги для использования на треке, что дает возможность дрифта.

Наконец, LC Ultimate Edition, доступный в моделях купе и кабриолет с двигателем V8, поступит в производство в сентябре. Он будет окрашен в белый цвет Hakugin White, покрытый матовым лаком, и контрастировать с черными элементами отделки и задним крылом из углеродного волокна.

В интерьере использован дизайн Kachi-Blue, вдохновленный нитями kachi-iro, которые когда-то использовались в самурайских доспехах. Дальнейшие доработки двигателя и заднего дифференциала, а также отделка из алькантары, протекторные накладки с надписью "Limited Edition" и алюминиевая табличка перед ручкой переключения передач с VIN-кодом автомобиля дополняют уникальные штрихи.

