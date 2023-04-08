Новый ГАЗ "Соболь НН" изменил тип кузова и стал дешевле

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Последняя модель ГАЗ "Соболь НН" претерпела изменение типа кузова и теперь выпускается с платформой dropside.

По сообщениям, Горьковский автомобильный завод начал отгрузку новой версии "Соболя НН" дилерам, цены на которую начинаются от 2 780 000 рублей, что составляет экономию в 210 000 рублей по сравнению с цельнометаллическим фургоном.

В настоящее время доступна только одна конфигурация, клиенты могут выбрать между платформой с откидным бортом и изолированным продуктовым "боксом".

Особенности модели "Соболь НН" с бортовым поворотом

По сравнению с "ГАЗелью НН", у "Соболя НН" укороченная колесная база и отсутствует антенна на крыше. Новая модель также имеет односкатную ошиновку заднего моста.

Под капотом находится 2,8-литровый турбодизельный двигатель Cummins ISF, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Автомобиль оснащен такими стандартными функциями, как кондиционер, обогрев лобового стекла, мультимедийная система с сенсорным экраном, светодиодные фары, предпусковой подогреватель двигателя и круиз-контроль.

Размеры платформы с откидным верхом

Размер бортовой платформы "Соболь НН" составляет 2,4 на 2,0 метра, а высота - 1,6 метра. Клиенты могут выбрать 2,5-тонный вариант, чтобы соответствовать критериям "грузовой рамы" в Москве. Единственное отличие между 2,5-тонным и 3,5-тонным вариантами - это кабина с раздельными сиденьями. Стандартные грузовые фургоны имеют диван с правой стороны от водительского сиденья для двух пассажиров.

Планы на будущее для "Соболь НН"

Соболь НН" планируется расширить за счет версии с двойной кабиной, полным приводом и турбодизельным двигателем ГАЗ отечественного производства. Однако в настоящее время нет никакой информации о сроках расширения линейки "Соболя НН".

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