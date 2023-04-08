Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Blizzard подверглась DDOS атаке
Войска ВС Украины использовали ракету ОТРК "Гром-2" для удара по Крыму
Внедорожник Alfa Romeo Stelvio станет лидером итальянских электромобилей в 2026 году
РВ: в Артёмовске уничтожена группа нацистского спецназа ВС Украины "Волки Да Винчи"
Видели ли вы этот 1000-сильный суперкар 1995 года?
Ford видит, что только его электрический пикап F-150 получит полную налоговую льготу на EV — пока что
Окончательный вариант Mini Clubman — "Final Edition" — появится в США.
Агентство по охране окружающей среды США предложит новые меры по снижению загрязнения окружающей среды транспортными средствами, ожидается большой скачок EV
Европейское продвижение электромобилей едва не потерпело неудачу из-за перспективных видов топлива, до которых еще много лет

Новый ГАЗ "Соболь НН" изменил тип кузова и стал дешевле

2:14
Авто

Последняя модель ГАЗ "Соболь НН" претерпела изменение типа кузова и теперь выпускается с платформой dropside.

Новый ГАЗ "Соболь НН" изменил тип кузова и стал дешевле

По сообщениям, Горьковский автомобильный завод начал отгрузку новой версии "Соболя НН" дилерам, цены на которую начинаются от 2 780 000 рублей, что составляет экономию в 210 000 рублей по сравнению с цельнометаллическим фургоном.

В настоящее время доступна только одна конфигурация, клиенты могут выбрать между платформой с откидным бортом и изолированным продуктовым "боксом".

Особенности модели "Соболь НН" с бортовым поворотом

По сравнению с "ГАЗелью НН", у "Соболя НН" укороченная колесная база и отсутствует антенна на крыше. Новая модель также имеет односкатную ошиновку заднего моста.

Под капотом находится 2,8-литровый турбодизельный двигатель Cummins ISF, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Автомобиль оснащен такими стандартными функциями, как кондиционер, обогрев лобового стекла, мультимедийная система с сенсорным экраном, светодиодные фары, предпусковой подогреватель двигателя и круиз-контроль.

Размеры платформы с откидным верхом

Размер бортовой платформы "Соболь НН" составляет 2,4 на 2,0 метра, а высота - 1,6 метра. Клиенты могут выбрать 2,5-тонный вариант, чтобы соответствовать критериям "грузовой рамы" в Москве. Единственное отличие между 2,5-тонным и 3,5-тонным вариантами - это кабина с раздельными сиденьями. Стандартные грузовые фургоны имеют диван с правой стороны от водительского сиденья для двух пассажиров.

Планы на будущее для "Соболь НН"

Соболь НН" планируется расширить за счет версии с двойной кабиной, полным приводом и турбодизельным двигателем ГАЗ отечественного производства. Однако в настоящее время нет никакой информации о сроках расширения линейки "Соболя НН".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Соболь НН реально крутой? Живой обзор цена, мотор, оснащение / ГАЗ Sobol NN тест
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Разведчик США уточнил число погибших военных ВСУ

Украинская армия уже потеряла более 330 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести, заявил бывший разведчик армии США.

Скотт Риттер: ВСУ уже потеряли убитыми более 300 тысяч человек
РВ: военнослужащие ВС Украины под огнём ВС России несут потери в битве за Марьинку
В Марьинке идут ожесточённые бои: ВСУ несут страшные потери
Кадыров призвал не переживать по поводу наступления ВСУ и наёмников
Продюсер Пригожин заявил о шоке от слухов о себе
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Киевский пропагандист Гордон* объяснил, почему его сыновья и не думают защищать Украину
На Украине пожаловались, что новые российские авиабомбы нечем сбивать
Военный эксперт заявил о начале агонии обороны ВСУ в Бахмуте
Военный эксперт заявил о начале агонии обороны ВСУ в Бахмуте
Последние материалы
Новый ГАЗ "Соболь НН" изменил тип кузова и стал дешевле
Внедорожник Alfa Romeo Stelvio станет лидером итальянских электромобилей в 2026 году
РВ: в Артёмовске уничтожена группа нацистского спецназа ВС Украины "Волки Да Винчи"
Видели ли вы этот 1000-сильный суперкар 1995 года?
Ford видит, что только его электрический пикап F-150 получит полную налоговую льготу на EV — пока что
Окончательный вариант Mini Clubman — "Final Edition" — появится в США.
Агентство по охране окружающей среды США предложит новые меры по снижению загрязнения окружающей среды транспортными средствами, ожидается большой скачок EV
Европейское продвижение электромобилей едва не потерпело неудачу из-за перспективных видов топлива, до которых еще много лет
Маск называет цену в 14 триллионов долларов за то, что мы придерживаемся ископаемых видов топлива
Sport24 показал, как выглядят актёры телесериала "Бригада" спустя 20 лет после съёмок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников