Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новый ГАЗ "Соболь НН" изменил тип кузова и стал дешевле
Внедорожник Alfa Romeo Stelvio станет лидером итальянских электромобилей в 2026 году
РВ: в Артёмовске уничтожена группа нацистского спецназа ВС Украины "Волки Да Винчи"
Видели ли вы этот 1000-сильный суперкар 1995 года?
Ford видит, что только его электрический пикап F-150 получит полную налоговую льготу на EV — пока что
Агентство по охране окружающей среды США предложит новые меры по снижению загрязнения окружающей среды транспортными средствами, ожидается большой скачок EV
Европейское продвижение электромобилей едва не потерпело неудачу из-за перспективных видов топлива, до которых еще много лет
Маск называет цену в 14 триллионов долларов за то, что мы придерживаемся ископаемых видов топлива
Sport24 показал, как выглядят актёры телесериала "Бригада" спустя 20 лет после съёмок

Окончательный вариант Mini Clubman — "Final Edition" — появится в США.

2:18
Авто

Компания Mini недавно объявила о выпуске в США версии "Final Edition" своей модели Clubman. Однако, с ценником в 47 145 долларов США, который включает в себя 995 долларов США за доставку, эта модель, конечно, не является бюджетным вариантом.

Окончательный вариант Mini Clubman — "Final Edition" — появится в США.

Только ограниченное количество, менее 100 экземпляров этой полностью укомплектованной версии будет доступно покупателям в США, начало производства запланировано на сентябрь. Более широкий модельный ряд Clubman будет доступен до февраля следующего года.

Final Edition основан на Mini Cooper S Clubman All4, и модель S с полным приводом является единственным доступным вариантом для покупателей в США. К сожалению, механическая коробка передач предлагаться не будет. Автомобиль будет доступен в трех цветовых вариантах: Enigmatic Black, Melting Silver и Nanuq White.

Эти цвета будут подчеркнуты отделкой Shimmer Copper на решетке радиатора и вентиляционных отверстиях крыльев, а также тремя полосами, идущими вверх по пассажирской стороне капота. Три дополнительные полосы цвета Shimmer Copper пройдут по нижним бокам, подчеркивая значок "1 of 1969" на С-образной стойке, который также можно найти на боковой стороне С-образной стойки, подчеркивая отличительную индивидуальность автомобиля.

В стандартную комплектацию Final Edition входит оборудование Connected Media, включая 8,8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной приборной панели, цифровой сервис Mini Online, Remote Services, а также интеграция смартфона с Apple CarPlay и другими приложениями через систему управления автомобиля.

Хотя термин "финальный" может быть неоднозначным в автомобильной промышленности, Mini гарантирует, что Final Edition — это последняя версия этого поколения Clubman.

Поэтому, если вы являетесь поклонником Mini и заинтересованы в обладании уникальным автомобилем, который выделяется на фоне других, это может быть ваш последний шанс получить в свои руки эту специальную версию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Mini Cooper Clubman S ALL4 - таких в России нет!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Поляки назвали делегацию Зеленского "уродами в кроссовках"

Внешний вид украинской делегации во время официального визита в Варшаву разозлил поляков.

Поляки раскритиковали внешний вид делегации Зеленского: "Шоу уродов в кроссовках"
МК: врач Старченко заявил, что ложь матери могла убить девочку на операции
Ложь матери едва не погубила её собственного ребёнка
Военкор сделал неожиданный прогноз об окончании СВО
От запрета алкоголя на улицах до шума из машин — что возмущает немцев в России
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось видео боя спецназа России с диверсантами ВСУ
Си посмеялся над Макроном и фон дер Ляйен: Где же ваши санкции?
Разведчик США уточнил число погибших военных ВСУ
Разведчик США уточнил число погибших военных ВСУ
Последние материалы
Европейское продвижение электромобилей едва не потерпело неудачу из-за перспективных видов топлива, до которых еще много лет
Маск называет цену в 14 триллионов долларов за то, что мы придерживаемся ископаемых видов топлива
Sport24 показал, как выглядят актёры телесериала "Бригада" спустя 20 лет после съёмок
Monster Energy подавала в суд на Monster Hunter и Pokemon
Кадыров заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" ВС РФ ликвидировали крупную группу ВС Украины
Военкор Сладков назвал ошибкой легкомысленное отношение к артиллерии на фоне "Кинжалов"
Гордон*: "Мои два сына не на фронте, потому что они не граждане Украины"
Fox News: Майкл Маккол пригрозил КНР вводом войск на Тайвань и объявлением войны
Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил о больших потерях войск ВСУ в зоне СВО
В ходе штурма храма УПЦ в Киевской области скончался один из нападавших
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников