Окончательный вариант Mini Clubman — "Final Edition" — появится в США.

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Mini недавно объявила о выпуске в США версии "Final Edition" своей модели Clubman. Однако, с ценником в 47 145 долларов США, который включает в себя 995 долларов США за доставку, эта модель, конечно, не является бюджетным вариантом.

Только ограниченное количество, менее 100 экземпляров этой полностью укомплектованной версии будет доступно покупателям в США, начало производства запланировано на сентябрь. Более широкий модельный ряд Clubman будет доступен до февраля следующего года.

Final Edition основан на Mini Cooper S Clubman All4, и модель S с полным приводом является единственным доступным вариантом для покупателей в США. К сожалению, механическая коробка передач предлагаться не будет. Автомобиль будет доступен в трех цветовых вариантах: Enigmatic Black, Melting Silver и Nanuq White.

Эти цвета будут подчеркнуты отделкой Shimmer Copper на решетке радиатора и вентиляционных отверстиях крыльев, а также тремя полосами, идущими вверх по пассажирской стороне капота. Три дополнительные полосы цвета Shimmer Copper пройдут по нижним бокам, подчеркивая значок "1 of 1969" на С-образной стойке, который также можно найти на боковой стороне С-образной стойки, подчеркивая отличительную индивидуальность автомобиля.

В стандартную комплектацию Final Edition входит оборудование Connected Media, включая 8,8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной приборной панели, цифровой сервис Mini Online, Remote Services, а также интеграция смартфона с Apple CarPlay и другими приложениями через систему управления автомобиля.

Хотя термин "финальный" может быть неоднозначным в автомобильной промышленности, Mini гарантирует, что Final Edition — это последняя версия этого поколения Clubman.

Поэтому, если вы являетесь поклонником Mini и заинтересованы в обладании уникальным автомобилем, который выделяется на фоне других, это может быть ваш последний шанс получить в свои руки эту специальную версию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Mini Cooper Clubman S ALL4 - таких в России нет!