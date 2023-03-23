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Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman

2:36
Авто

В следующем модельном году модельный ряд Mini ожидает огромная модернизация: маленькие англо-немецкие хэтчбеки станут более зрелыми, более вместительными, с большим количеством силовых агрегатов и более цифровыми.

Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman

С комплектацией Clubman можно попрощаться навсегда, сдержанные размеры универсала, возможно, не соответствуют тому, куда движется Mini. Для 1 969 покупателей по всему миру Mini Clubman Final Edition станет способом сказать "Прощай". Как и Mini Convertible Seaside Edition, Clubman Final Edition посвящен рождению оригинального Clubman, выпускавшегося с 1969 по 1981 год.

Он доступен в трех цветах: Enigmatic Black, Melting Silver и Nanuq White. Эти базовые оттенки будут подчеркнуты отделкой Shimmer Copper на решетке радиатора и вентиляционных отверстиях крыльев, а также тремя полосами, идущими вверх по капоту со стороны пассажира.

Еще три полосы цвета "мерцающая медь" проходят вдоль нижних сторон, подчеркивая значок "1 of 1969" на С-образной стойке. Машина стоит на 18-дюймовых колесах с двухцветным лаком Final Edition Spoke, напоминающим медь. 

Боковые пороги несут надпись "Final Edition" на пороге передних сидений и значок "1969" через задний порог. В салоне еще больше теплого коричневого цвета и значков. Трехцветные кожаные спортивные сиденья Mini Yours выглядят гораздо более броско, чем все, что было в 1969 году.

Они украшены антрацитовой тканью Piquet, синей контрастной строчкой, вшитым значком и кнопкой медного цвета. На рулевом колесе, приборной панели и напольных ковриках красуется ряд надписей "Final Edition" и "1 of 1969". 

В зависимости от рынка, Clubman Final Edition можно заказать в комплектациях Cooper и Cooper S, с любым доступным силовым агрегатом, включая дизельный, и с двух- или полноприводной трансмиссией.

Стоимость 100 экземпляров, отправленных в Великобританию, будет начинаться от 37 000 фунтов стерлингов (3 500 000 рублей) , что примерно на 10 000 фунтов стерлингов (940 000 рублей) выше начального уровня Clubman Cooper Classic.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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