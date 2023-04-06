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2023 Mercedes-AMG C 43 наконец-то здесь, цена от $61 050

4:34
Авто

В прошлом году Mercedes-Benz представил модель 2023 Mercedes-AMG C 43, и мы ожидали ее появления в продаже несколько месяцев назад. Однако седан со средним уровнем производительности наконец-то поступил в дилерские центры, представляя два варианта отделки с технологиями, полученными от команды Mercedes-AMG Petronas Formula 1.

2023 Mercedes-AMG C 43 наконец-то здесь, цена от 050

На мировом обе комплектации, а именно AMG C 43 Premium и AMG C 43 Pinnacle, начинаются с MSRP $61 050 и $63 850, соответственно, после добавления сбора за доставку в размере $1 150.

AMG C 43 Premium и Pinnacle оснащаются продольно расположенным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем M139 с турбонаддувом, развивающим 402 лошадиные силы и 369 фунт-фут крутящего момента. Эти показатели превосходят показатели C 300 4Matic на 157 л. с. и 74 фунт-фут.

Двигатель AMG оснащен турбокомпрессором с приводом от выхлопных газов, заимствованным из конструкции команды Формулы-1, с использованием электродвигателя для раскрутки вала турбины, пока давление выхлопных газов нагоняется. 48-вольтовый 13-сильный электростартер второго поколения обеспечивает дополнительную электрическую помощь, позволяя двигаться накатом и более длительные и качественные фазы остановки двигателя.

Мощность передается через девятиступенчатую автоматическую коробку передач на полный привод AMG Performance 4Matic, который в нормальных условиях на 69% ориентирован на задний привод. Кроме того, автомобиль оснащен задним приводом, который помогает поворачивать хвост. Стандартная система AMG Ride Control с адаптивным демпфированием должна обеспечить надлежащее качество езды.

В комплектацию Premium входят стандартные светодиодные фары с адаптивным дальним светом, система объемного обзора, парктроник с системой активной помощи при парковке, рулевое колесо AMG Performance, обтянутое кожей Nappa, подогрев передних сидений, биометрический сканер отпечатков пальцев как часть системы hands-free entry и keyless go, а также 64-цветное окружающее освещение. С другой стороны, отделка Pinnacle начинается с комплектации Premium и добавляет навигацию с дополненным видео, дисплей head-up со специфическими для AMG накладками, Burmester 3D Surround Sound с потоковым аудио, беспроводную зарядку устройств и "улучшенное" окружающее освещение.

Что касается ценового спектра, то начальное предложение C 43 увеличилось примерно на 2 500 долларов по сравнению с последним предложением седана C 43 в 2021 году. Седан 2023 года стоит на $13 050 дороже своего менее смелого внутреннего брата, C 300 4Matic.

BMW M340i xDrive 2023 года, развивающий 382 л. с. и 369 фунт-фут, стоит почти на 2 000 долларов меньше — 59 395 долларов. Однако, когда вы подбираете список оборудования AMG C 43 Premium, цена составляет около $61 700. Audi S4 2023 года выпуска развивает 349 л. с. и 369 фунт-фут и выглядит гораздо доступнее — $52 800.

Тем не менее, для аналогичного оснащения AMG C 43 Premium необходимо перейти в комплектацию Premium Plus, которая стоит $57 895. Таким образом, все эти автомобили находятся в одной ценовой категории.

Поскольку AMG C 43 уже доступен для продажи, мы ожидаем, что скоро мы узнаем, сколько потребует от покупателей AMG C 63 S E-Performance.

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2023 Mercedes AMG C43 meets Porsche 992 C4S on AUTOBAHN!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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