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Hyundai покажет в Нью-Йорке неожиданный Ioniq 5 в диснеевской тематике

2:32
Авто

Сюрпризы на автошоу уходят в прошлое? Не совсем. Последнее предложение Hyundai, Ioniq 5 в диснеевской тематике, может быть, и не является тем потрясающим открытием, которого мы жаждем каждый год, но это освежает, когда видишь что-то, о чем не говорили за несколько месяцев до этого.

Hyundai покажет в Нью-Йорке неожиданный Ioniq 5 в диснеевской тематике

Этот автомобиль, получивший название Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept, выпущен ограниченной серией в честь 100-летнего юбилея любимого детского бренда.

Анжела Зепеда, представитель Hyundai, выразила стремление компании к инновационному взаимодействию с клиентами. "В Hyundai мы постоянно ищем новые способы взаимодействия с нашими клиентами и дарим моменты наслаждения на каждом этапе их путешествия", — сказала она."Волшебство Disney вдохновляет нас именно на это".

Это партнерство с Disney — первый случай, когда культовый бренд открыл свои двери для производителя автомобилей, предоставив доступ к своей дизайн-студии и культовым персонажам для художественного сотрудничества.

На первый взгляд, Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept может показаться типичным концепт-каром, но есть несколько уникальных особенностей, которые отличают его от других. Матовая отделка автомобиля Gravity Gold Matte является эксклюзивной для этой модели, как и колеса, которые отдают дань уважения культовому талисману — мышонку.

Фары и задние фонари также могут похвастаться анимированными элементами Disney, а лунная крыша украшена "пылью пикси". На экране информационно-развлекательной системы изображена анимация в стиле Диснея, а сам автомобиль покрыт значками "Disney100", в том числе на подголовниках, центральной консоли и напольных ковриках.

Хотя неожиданные концепт-кары обычно представляют собой дизайнерские исследования, призванные продемонстрировать функции, которые появятся на будущих моделях, Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept выглядит так, как будто он отправится в производство в форме, очень похожей на ту, что мы видим здесь. Хотя Hyundai отмечает, что модель еще не доработана, компания предполагает, что серийный автомобиль может немного отличаться от концепта.

Этот автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом, наверняка понравится любому поклоннику Диснея, так что следите за ним в ближайшем будущем. 

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День, когда Корея сделала НЕМЦА! IONIQ 5 лучше Tesla во всём, кроме одного
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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