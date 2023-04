2024 Toyota Tacoma получит гибридную мощность

Your browser does not support the audio element.

Сегодня, 4 апреля, мы все с нетерпением ждали представления Toyota Tacoma нового поколения, но, к сожалению, этого не произошло.

Тизер прошлой недели привел лишь к еще одному тизеру, что вызвало разочарование среди энтузиастов Toyota. Однако среди всех этих стонов мы все же получили несколько интересных новостей — новый Tacoma будет оснащен как минимум одной гибридной силовой установкой.

Однако тип гибридного двигателя остается загадкой. Будет ли это вариация гибридного V6 от Tundra или совсем другой тип? Возможно, это будет гибридный V6 без турбины или даже турбированный четырехцилиндровый гибрид. Также возникает вопрос о том, будет ли несколько вариантов гибридных двигателей.

Тизер дает нам четкое представление о задней части Tacoma, которая выглядит поразительно похожей на Tundra, включая псевдо-спойлерный дизайн задней двери с накладкой на верхнюю часть.

На задней двери также имеется заметный логотип "TRD Pro", указывающий на то, что внедорожная отделка будет представлена наряду с остальными моделями. В этой комплектации также будет доступен высокопроизводительный гибридный двигатель.

Toyota подтвердила, что новая Tacoma будет моделью 2024 года, что означает, что она будет доступна для покупки в конце этого года или в начале следующего. Однако конкретная дата пока не объявлена, и нам придется подождать дальнейшей информации.

В заключение следует отметить, что хотя мы не смогли увидеть новый Toyota Tacoma сегодня, мы можем быть рады перспективе появления гибридной силовой установки, которая, несомненно, увеличит и без того впечатляющие возможности автомобиля.

BREAKING: The 2024 Toyota Tacoma Hybrid Is Official: Here's What We Know So Far!