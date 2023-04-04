Рабочие ГАЗа просят правительство остановить уход Volkswagen из России

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Работники ГАЗа, российского автопроизводителя, призывают правительство не допустить ухода Volkswagen из России без погашения долгов перед компанией. Решение Арбитражного суда Нижнего Новгорода о снятии запрета на продажу российских активов немецкого автопроизводителя оставило работников завода недовольными.

В ответ на это председатель совета рабочих ГАЗа Евгений Морозов потребовал от правительства вмешаться в ситуацию и обеспечить выполнение обязательств Volkswagen перед уходом из страны.

Рабочие ГАЗа выражают недовольство решением суда

Решение Нижегородского арбитражного суда о снятии запрета на продажу российских активов Volkswagen было воспринято работниками ГАЗа неоднозначно. Работники опасаются, что немецкий автопроизводитель может покинуть страну, не рассчитавшись с российским автопроизводителем, что негативно скажется на финансовом состоянии ГАЗа.

Председатель правления ГАЗа призывает правительство вмешаться в ситуацию

В свете решения суда председатель правления ГАЗа Евгений Морозов призвал российское правительство принять меры.

Морозов считает, что Volkswagen пытается избежать своих обязательств и что правительство должно проследить за тем, чтобы немецкий автопроизводитель погасил свои долги перед ГАЗом до того, как покинет страну.

Он попросил Министерство промышленности и торговли проконтролировать продажу российских активов Volkswagen, чтобы гарантировать, что автопроизводитель не покинет страну, не выполнив своих обязательств.

Последствия ухода Volkswagen для ГАЗа

Если Volkswagen покинет Россию, не погасив свои долги перед ГАЗом, российский автопроизводитель может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

ГАЗ в значительной степени зависит от доходов, получаемых от партнерства с Volkswagen, и уход немецкого автопроизводителя существенно повлияет на итоговые показатели ГАЗа. Автопроизводитель уже столкнулся с финансовыми трудностями в последние годы, и потеря партнерства с Volkswagen только усугубит эти трудности.

Заключение

Просьба сотрудников ГАЗа к правительству предотвратить уход Volkswagen из России без погашения долгов свидетельствует о финансовых проблемах, с которыми сталкивается российский автопроизводитель.

Уход немецкого автопроизводителя будет иметь серьезные финансовые последствия для ГАЗа, и необходимо вмешательство правительства, чтобы Volkswagen выполнил свои обязательства до того, как покинет страну. Только время покажет, примет ли российское правительство меры по защите финансовых интересов ГАЗа.

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