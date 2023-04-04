Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной
Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки
Сошенко: Валерий Меладзе промолчал в Куршевеле, но чётко высказался в Дубае
Польские фермеры грозят сорвать визит Владимира Зеленского в Варшаву
Новый трейлер Cyberpunk представил Overdrive mode
BAIC запускает производство кроссовера X35 и седана U5 Plus в Калининграде
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов
Ветеран разведки Любимов: с идейными террористами внутри России нужно бороться
Новый седан "Москвич 6" представил мэр Москвы Сергей Собянин

Рабочие ГАЗа просят правительство остановить уход Volkswagen из России

2:48
Авто

Работники ГАЗа, российского автопроизводителя, призывают правительство не допустить ухода Volkswagen из России без погашения долгов перед компанией. Решение Арбитражного суда Нижнего Новгорода о снятии запрета на продажу российских активов немецкого автопроизводителя оставило работников завода недовольными.

Рабочие ГАЗа просят правительство остановить уход Volkswagen из России

В ответ на это председатель совета рабочих ГАЗа Евгений Морозов потребовал от правительства вмешаться в ситуацию и обеспечить выполнение обязательств Volkswagen перед уходом из страны.

Рабочие ГАЗа выражают недовольство решением суда

Решение Нижегородского арбитражного суда о снятии запрета на продажу российских активов Volkswagen было воспринято работниками ГАЗа неоднозначно. Работники опасаются, что немецкий автопроизводитель может покинуть страну, не рассчитавшись с российским автопроизводителем, что негативно скажется на финансовом состоянии ГАЗа.

Председатель правления ГАЗа призывает правительство вмешаться в ситуацию

В свете решения суда председатель правления ГАЗа Евгений Морозов призвал российское правительство принять меры.

Морозов считает, что Volkswagen пытается избежать своих обязательств и что правительство должно проследить за тем, чтобы немецкий автопроизводитель погасил свои долги перед ГАЗом до того, как покинет страну.

Он попросил Министерство промышленности и торговли проконтролировать продажу российских активов Volkswagen, чтобы гарантировать, что автопроизводитель не покинет страну, не выполнив своих обязательств.

Последствия ухода Volkswagen для ГАЗа

Если Volkswagen покинет Россию, не погасив свои долги перед ГАЗом, российский автопроизводитель может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

ГАЗ в значительной степени зависит от доходов, получаемых от партнерства с Volkswagen, и уход немецкого автопроизводителя существенно повлияет на итоговые показатели ГАЗа. Автопроизводитель уже столкнулся с финансовыми трудностями в последние годы, и потеря партнерства с Volkswagen только усугубит эти трудности.

Заключение

Просьба сотрудников ГАЗа к правительству предотвратить уход Volkswagen из России без погашения долгов свидетельствует о финансовых проблемах, с которыми сталкивается российский автопроизводитель.

Уход немецкого автопроизводителя будет иметь серьезные финансовые последствия для ГАЗа, и необходимо вмешательство правительства, чтобы Volkswagen выполнил свои обязательства до того, как покинет страну. Только время покажет, примет ли российское правительство меры по защите финансовых интересов ГАЗа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как оценили машину дома😁👍поехал на загрузку и не загрузился 🤦‍♂️
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Последние материалы
"Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной
Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки
Рабочие ГАЗа просят правительство остановить уход Volkswagen из России
Сошенко: Валерий Меладзе промолчал в Куршевеле, но чётко высказался в Дубае
Польские фермеры грозят сорвать визит Владимира Зеленского в Варшаву
Человек, спасший миллионы жизней: Джозеф Листер совершил революционное открытие в медицине
EUobserver: ЕС получил сразу несколько плохих новостей, пережив зиму без российского газа
Новый трейлер Cyberpunk представил Overdrive mode
BAIC запускает производство кроссовера X35 и седана U5 Plus в Калининграде
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников