Mercedes добавляет 70 000 внедорожников GLE, GLS к отзыву с отсоединяющейся отделкой окна

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Mercedes-Benz выпустил еще один значительный отзыв для своих автомобилей GLE и GLS, всего через два дня после последнего отзыва этих моделей. Последний отзыв касается планок отделки окон задних дверей, которые могут отсоединиться от автомобиля во время движения.

Этот отзыв является продолжением предыдущего, который был начат в сентябре и затронул 161 000 автомобилей. Теперь Mercedes-Benz включает в список еще около 70 200 автомобилей.

Отзыв затрагивает несколько моделей, включая внедорожники GLE350, GLE450, GLE580, GLS450, GLS580, Maybach GLS600, AMG GLE53 и 63 S, а также AMG GLS63 2022-23 модельных годов. В процессе сборки планки отделки стекол задних дверей могли быть закреплены неправильно, что повышает риск столкновения и получения травм.

Для устранения проблемы дилеры Mercedes-Benz проведут осмотр и закрепят планки отделки задних окон при необходимости, бесплатно для владельца. Автопроизводитель разошлет письма с уведомлением владельцам 16 мая.

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