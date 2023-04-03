Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Корольков: почерк убийства Татарского прямо указывает на украинские спецслужбы
"Фонтанка": предполагаемая убийца военкора Татарского планировала скрыться в Узбекистане
Премьера на Детской сцене Театра сатиры: спектакль "Поющий поросёнок" по пьесе Сергея Козлова
2024 Ford Mustang предлагает электронный режим дрифта благодаря Performance E-Brake
РВ: опубликованы кадры последствий точных ударов ВС РФ по местам дислокации ВСУ
Mirror: секретная академия КГБ под Москвой обучала юношей и девушек соблазнять британских дипломатов
ТАСС: Фигурист Роман Костомаров пока будет оставаться в реанимации
SHOT: Дарья Трепова после задержания заявила, что её "подставили и использовали"
В Артёмовске уничтожен командир группы батальона Шейха Мансура с позывным "Махно"

Новый Hyundai Creta из ОАЭ теперь доступен в России

3:02
Авто

Автолюбители в России теперь могут приобрести новейшие автомобили Hyundai Creta, импортируемые из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Южнокорейский автопроизводитель представил новую модель Creta с несколькими доработками и изменениями в дизайне и характеристиках. Давайте подробнее рассмотрим, что нового появилось в Hyundai Creta 2023 года из ОАЭ.

Новый Hyundai Creta из ОАЭ теперь доступен в России

Улучшенный дизайн и характеристики

Новая Creta из ОАЭ может похвастаться некоторыми впечатляющими обновлениями дизайна, которые отличают ее от предыдущих моделей.

Передняя решетка радиатора теперь выглядит более агрессивно с сетчатым узором в виде сот и хромированными акцентами. Светодиодные фары и противотуманные фары также были изменены, чтобы придать автомобилю более современный и элегантный вид.

Внутри автомобиля пассажиры могут наслаждаться более комфортной поездкой с улучшенным пространством для ног и головы. Обивка салона также была обновлена за счет использования более качественных материалов, благодаря чему интерьер выглядит более роскошно.

Приборная панель получила более современный и интуитивно понятный дизайн, а информационно-развлекательная система теперь оснащена большим сенсорным дисплеем.

Расширенные функции безопасности

Hyundai всегда был известен своим вниманием к безопасности, и новый Creta из ОАЭ не является исключением. Автомобиль оснащен рядом современных систем безопасности, включая предупреждение о выезде с полосы движения, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Автомобиль также оснащен новой функцией под названием Safe Exit Warning, которая предупреждает пассажиров, когда безопасно открыть дверь без риска столкновения с другими автомобилями.

Эффективная производительность

Под капотом нового Creta из ОАЭ установлен 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 195 фунт-фут. Двигатель агрегатируется с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая обеспечивает плавное и эффективное переключение передач.

Автомобиль также оснащен селектором режимов движения, который позволяет водителю переключаться между различными режимами движения, включая Normal, Eco и Sport.

В целом, новый Hyundai Creta из ОАЭ предлагает ряд улучшений и функций, которые делают его привлекательным вариантом для покупателей автомобилей в России. Благодаря своему элегантному дизайну, передовым функциям безопасности и эффективной работе, Creta обязательно привлечет много внимания на дорогах.

Если вы находитесь на рынке нового автомобиля, Hyundai Creta из ОАЭ определенно заслуживает внимания. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

HYUNDAI CRETA ВЕРНУЛАСЬ В РОССИЮ В ОБНОВЛЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ и ПО ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Боевик ВСУ оставил отзыв об американских системах HIMARS
Боевик ВСУ оставил отзыв об американских системах HIMARS
Последние материалы
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову
"База": после взрыва в кафе Трепова бежала к выходу по стульям и столам
"Военное дело": подготовку ВСУ к наступлению способны купировать самолёты Ту-214Р и комплексы "Сыч"
Опрос Okko и Rambler&Co показал, что 51% россиян считает Чебурашку соотечественником
58-летняя Маша Распутина сообщила о процедурах омолаживания льдом и молодым вином
Военкор Руденко сообщил об уничтожении иностранных наёмников ВСУ высокоточным боеприпасом
Экс-депутат Рады Кива: команда Зеленского готовит теракт, чтобы сжечь верующих УПЦ
Польские власти рассказали о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29
МК: способ убийства военкора Татарского могли позаимствовать из романа
Поклонники МакSим в Сети призвали остановить её концертный тур из-за проблем со здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников