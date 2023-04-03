Новый Hyundai Creta из ОАЭ теперь доступен в России

Автолюбители в России теперь могут приобрести новейшие автомобили Hyundai Creta, импортируемые из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Южнокорейский автопроизводитель представил новую модель Creta с несколькими доработками и изменениями в дизайне и характеристиках. Давайте подробнее рассмотрим, что нового появилось в Hyundai Creta 2023 года из ОАЭ.
Новая Creta из ОАЭ может похвастаться некоторыми впечатляющими обновлениями дизайна, которые отличают ее от предыдущих моделей.
Передняя решетка радиатора теперь выглядит более агрессивно с сетчатым узором в виде сот и хромированными акцентами. Светодиодные фары и противотуманные фары также были изменены, чтобы придать автомобилю более современный и элегантный вид.
Внутри автомобиля пассажиры могут наслаждаться более комфортной поездкой с улучшенным пространством для ног и головы. Обивка салона также была обновлена за счет использования более качественных материалов, благодаря чему интерьер выглядит более роскошно.
Приборная панель получила более современный и интуитивно понятный дизайн, а информационно-развлекательная система теперь оснащена большим сенсорным дисплеем.
Hyundai всегда был известен своим вниманием к безопасности, и новый Creta из ОАЭ не является исключением. Автомобиль оснащен рядом современных систем безопасности, включая предупреждение о выезде с полосы движения, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.
Автомобиль также оснащен новой функцией под названием Safe Exit Warning, которая предупреждает пассажиров, когда безопасно открыть дверь без риска столкновения с другими автомобилями.
Под капотом нового Creta из ОАЭ установлен 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 195 фунт-фут. Двигатель агрегатируется с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая обеспечивает плавное и эффективное переключение передач.
Автомобиль также оснащен селектором режимов движения, который позволяет водителю переключаться между различными режимами движения, включая Normal, Eco и Sport.
В целом, новый Hyundai Creta из ОАЭ предлагает ряд улучшений и функций, которые делают его привлекательным вариантом для покупателей автомобилей в России. Благодаря своему элегантному дизайну, передовым функциям безопасности и эффективной работе, Creta обязательно привлечет много внимания на дорогах.
Если вы находитесь на рынке нового автомобиля, Hyundai Creta из ОАЭ определенно заслуживает внимания.
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