Новый Hyundai Creta из ОАЭ теперь доступен в России

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Автолюбители в России теперь могут приобрести новейшие автомобили Hyundai Creta, импортируемые из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Южнокорейский автопроизводитель представил новую модель Creta с несколькими доработками и изменениями в дизайне и характеристиках. Давайте подробнее рассмотрим, что нового появилось в Hyundai Creta 2023 года из ОАЭ.

Улучшенный дизайн и характеристики

Новая Creta из ОАЭ может похвастаться некоторыми впечатляющими обновлениями дизайна, которые отличают ее от предыдущих моделей.

Передняя решетка радиатора теперь выглядит более агрессивно с сетчатым узором в виде сот и хромированными акцентами. Светодиодные фары и противотуманные фары также были изменены, чтобы придать автомобилю более современный и элегантный вид.

Внутри автомобиля пассажиры могут наслаждаться более комфортной поездкой с улучшенным пространством для ног и головы. Обивка салона также была обновлена за счет использования более качественных материалов, благодаря чему интерьер выглядит более роскошно.

Приборная панель получила более современный и интуитивно понятный дизайн, а информационно-развлекательная система теперь оснащена большим сенсорным дисплеем.

Расширенные функции безопасности

Hyundai всегда был известен своим вниманием к безопасности, и новый Creta из ОАЭ не является исключением. Автомобиль оснащен рядом современных систем безопасности, включая предупреждение о выезде с полосы движения, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Автомобиль также оснащен новой функцией под названием Safe Exit Warning, которая предупреждает пассажиров, когда безопасно открыть дверь без риска столкновения с другими автомобилями.

Эффективная производительность

Под капотом нового Creta из ОАЭ установлен 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 195 фунт-фут. Двигатель агрегатируется с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая обеспечивает плавное и эффективное переключение передач.

Автомобиль также оснащен селектором режимов движения, который позволяет водителю переключаться между различными режимами движения, включая Normal, Eco и Sport.

В целом, новый Hyundai Creta из ОАЭ предлагает ряд улучшений и функций, которые делают его привлекательным вариантом для покупателей автомобилей в России. Благодаря своему элегантному дизайну, передовым функциям безопасности и эффективной работе, Creta обязательно привлечет много внимания на дорогах.

Если вы находитесь на рынке нового автомобиля, Hyundai Creta из ОАЭ определенно заслуживает внимания.

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HYUNDAI CRETA ВЕРНУЛАСЬ В РОССИЮ В ОБНОВЛЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ и ПО ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ